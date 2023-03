Forum mondial sur l'énergie numérique 2023 : Favoriser le succès des opérateurs dans le cadre de la transition mondiale vers la neutralité carbone

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a tenu le Forum mondial sur l'énergie numérique lors du salon Mobile World Congress (MWC) 2023. Le forum avait pour thème « Favoriser le succès des opérateurs dans le cadre de la transition mondiale vers la neutralité carbone ». Des opérateurs, des leaders du secteur et des experts du monde entier s'y sont réunis pour échanger leurs dernières idées concernant les secteurs mondiaux de l'énergie et des TIC. Ils ont également partagé des solutions innovantes et les meilleures pratiques pour des infrastructures énergétiques écologiques à faible émission de carbone, en débattant de la manière d'aider les opérateurs à réussir dans leur quête d'un avenir plus vert.

Charles Yang, président du marketing mondial et des services de vente de Huawei Digital Power, a prononcé un discours sur le thème « Favoriser le succès des opérateurs dans le cadre de la transition mondiale vers la neutralité carbone ». Il a souligné que, malgré le consensus mondial sur le développement écologique, les opérateurs continuaient de faire face à des défis. Les opérateurs constatent encore une hausse des coûts de l'électricité, des difficultés à réduire les émissions de carbone et une stagnation de la croissance.

Huawei s'engage à intégrer les technologies numériques et d'électronique de puissance pour aider les opérateurs à réussir dans leur quête d'un avenir plus vert. Selon Mr. Yang, les opérateurs ne peuvent plus se contenter d'être de simples consommateurs d'énergie. Ils doivent également devenir des producteurs et des catalyseurs dans le cadre de la transition mondiale vers la neutralité carbone. Huawei espère les soutenir dans cette aventure.

Consommateurs d'énergie : Les opérateurs maximiseront l'efficacité énergétique, pour réduire la consommation d'énergie en permettant à chaque watt d'alimenter plus de bits. Les réseaux utiliseront des technologies d'économie d'énergie intelligente et d'hibernation optimale pour réduire la consommation d'énergie. Les sites de télécommunications seront simplifiés, passant de salles entières à des armoires, ou d'armoires à des poteaux, afin d'améliorer l'efficacité énergétique des sites jusqu'à 97 %. Les centres de données utiliseront le « free cooling » et l'optimisation de l'efficacité énergétique par l'IA pour réduire le ratio PUE à 1,15.

Producteurs d'énergie : Les opérateurs participeront à la production et à la régulation de l'énergie afin de maximiser la valeur de leurs infrastructures. Ils déploieront des systèmes photovoltaïques (PV) ou achèteront de l'énergie verte sur les sites de télécommunications, les centres de données et les campus. Échelonner la consommation d'électricité permettra également de réduire les coûts énergétiques. Enfin, ils feront des économies et gagneront de l'argent en utilisant des batteries au lithium dans le cadre d'une centrale électrique virtuelle (VPP).

Catalyseurs d'énergie : Les opérateurs utiliseront des technologies numériques telles que la 5G, l'IA, le cloud et l'Internet des objets (loT) pour permettre une gestion numérique, une opération et une maintenance (O&M) intelligentes et un approvisionnement stable des systèmes d'énergie, qu'ils soient conventionnels ou renouvelables. Ils permettront une programmation et des prévisions de pannes basées sur l'IA à l'échelle du réseau tout entier, contribuant ainsi à la mise en place de systèmes d'approvisionnement en énergie sûrs, stables et efficaces.

Yao Quan, président des installations énergétiques sur site de Huawei, a délivré un discours intitulé « L'alimentation intelligente sur site : un élément clé pour un réseau vert à faible émission de carbone ». Il a expliqué que les opérateurs réduisaient leurs émissions de carbone et leurs dépenses énergétiques pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, supporter la hausse des prix de l'énergie et suivre le déploiement accéléré des réseaux 5G.

Cependant, les solutions classiques d'alimentation des sites présentent un coût total de possession (TCO) et des émissions de carbone élevés. Cela entrave l'évolution du réseau et empêche les opérateurs d'atteindre la neutralité carbone. Pour répondre à ces problèmes, Huawei propose des solutions d'alimentation intelligentes sur site qui offrent une « simplicité intelligente », une « écologie intelligente » et une « économie intelligente ». En jouant un rôle clé dans le développement de réseaux verts à faible émission de carbone, ces solutions d'alimentation intelligente sur site aideront les opérateurs à accélérer la réalisation de leurs objectifs de neutralité carbone.

Sun Xiaofeng, président de l'unité commerciale « Infrastructure des centres de données et énergie critique » de Huawei, s'est lui aussi fendu d'un discours intitulé « Les centres de données intelligents et la construction d'un avenir vert ». Le monde devient neutre en carbone, numérique et intelligent. Dans ce contexte, les centres de données doivent offrir une haute efficacité énergétique, une haute efficacité en matière d'O&M, une grande souplesse et une grande disponibilité pour soutenir la croissance exponentielle de la puissance informatique. Il a présenté les solutions de Huawei pour les centres de données de toutes tailles et les solutions d'alimentation énergétique critique. Ces solutions permettent d'obtenir des centres de données simples, intelligents, écologiques et fiables, afin de faciliter un développement industriel intelligent et à faible émission de carbone.

Des experts se sont également exprimés lors du forum, partageant leurs visions respectives sur les TIC écologiques dans le secteur de l'énergie. Leurs présentations sont listées par ordre d'apparition.

Massamba Thioye, le directeur de projet du Centre mondial d'innovation de la CCNUCC, a partagé ses idées sur « La transformation énergétique pour un monde neutre en carbone ».

Jose Donoso, le directeur général de l'Union photovoltaïque espagnole (UNEF) et président de l'organisation Global Solar Council, a partagé les « Tendances de l'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur des TIC ».

Luis Neves, le PDG de GeSI, a résumé les « Tendances de milliers d'industries dans le cadre de la transformation énergétique ».

Hervé Suquet, vice-président principal d'Orange, s'est exprimé sur le sujet « Diriger l'avenir - le Orange Energy Challenge ».

Anastasios Koumparos, responsable de la gestion énergétique chez Vantage Towers, a délivré un discours intitulé « Les tours du bien - Permettre un avenir plus vert ».

Fred Mitchell, directeur technique de K2, a partagé les « Pratiques pour bâtir un centre de données écologique ».

Seppo Ihalainen, le PDG de VerneGlobal Finland, a présenté ses meilleures pratiques lors du discours ayant pour thème « Vers des centres de données neutres en carbone ».

Le thème du salon MWC 2023 est la vélocité. Le progrès technologique s'accélère et la tendance est à la neutralité carbone. Huawei continuera d'investir dans l'innovation, d'intégrer les technologies numériques et d'électronique de puissance, et de travailler avec ses clients et partenaires mondiaux pour accélérer la neutralité carbone. Ensemble, nous aiderons les opérateurs dans leur poursuite d'un avenir plus vert.

