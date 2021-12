Global Energy Association abre novo ciclo de indicações

MOSCOU, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/-- A Global Energy Association começa a aceitar inscrições em 1º de dezembro para a concessão de prêmios nas áreas de Energia convencional, Energia não convencional e Novas formas de aplicação de energia.

O ciclo de indicação será realizado em três etapas. Na primeira etapa, de 1º de dezembro a 20 de março, serão aceitas as inscrições das indicações. De acordo com as regras da associação, a autoindicação não é permitida. As inscrições podem ser feitas por cientistas, pesquisadores e representantes de organizações acadêmicas preparadas para apresentar motivos ampliados para a indicação, bem como uma lista das principais realizações e trabalhos científicos do potencial candidato.

Em seguida, as inscrições serão enviadas a especialistas independentes para análise – eles prosseguirão com uma avaliação das conquistas dos candidatos de acordo com um conjunto estabelecido de critérios, incluindo seu "ineditismo" científico e valor prático.

Na conclusão do trabalho dos especialistas, uma lista curta composta pelas 15 melhores inscrições (cinco em cada categoria) será estabelecida com base na qual o Comitê Internacional de Premiação selecionará os ganhadores em uma sessão fechada. Os resultados da sessão serão anunciados em julho. E a apresentação dos prêmios será realizada durante o 25º Congresso Mundial de Energia, que será realizado em São Petersburgo de 24 a 27 de outubro de 2022.

O valor do prêmio é de US$ 520.000.

Nos últimos anos, houve um acentuado aumento no número de países representados por candidatos. Em 2019, havia candidatos representando 12 países, em 2021 esse número havia aumentado para 36. Também houve um aumento no número de inscrições em cada categoria, em Energia convencional, de 16 para 34, em Energia não convencional, de 13 para 45 e, em Novas formas de aplicação de energia, de 10 para 27.

"Durante o ciclo de indicação anterior, havia apenas duas inscrições da América Latina, do México e do Uruguai", disse Sergei Brilev, presidente da Global Energy Association. "Isso é extremamente pouco, considerando que a região é uma das pioneiras em energia renovável, o que pode encontrar uma nova vida na era da transição energética.

"Na América Latina, temos países que estão no grupo de energia 100% renovável, considerando sua matriz de geração de eletricidade. Eles são poucos em nível global. Houve um grande progresso" , declarou Alfonso Blanco, secretário-executivo da Latin American Energy Association (OLADE).

