Global Entrepreneurship Monitor : l'entrepreneuriat féminin est en essor partout dans le monde, mais il nécessite malgré tout un soutien ciblé

Lors de cette Journée de l'entrepreneuriat féminin (le 19 novembre), il y a beaucoup à célébrer, mais c'est également l'opportunité de voir de quelle manière les femmes peuvent être mieux soutenues pour réussir dans les entreprises de petites tailles.

Selon le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2017/2018, le taux d'entrepreneuriat féminin a augmenté de 6,6 % si on le compare au même ensemble de 50 pays qui ont participé à l'enquête en 2016 et 2017. Comparativement, le taux masculin a augmenté de 7 %. Précédemment, un rapport GEM de 2017 axé sur les femmes a souligné que l'activité entrepreneuriale féminine avait augmenté de 10 % dans le monde de 2014 à 2016.

Aujourd'hui, dans sa 19e année consécutive, GEM a été largement reconnu comme l'étude longitudinale la plus sérieuse faite sur l'entrepreneuriat dans le monde. L'étude fournit des renseignements précieux pour guider les recherches et les prises de décisions politiques futures ainsi que la création d'interventions susceptibles d'améliorer l'entrepreneuriat féminin.

Les principaux constats du rapport mondial 2017/2018 sont les suivants :

La région qui obtient les meilleurs résultats pour l'entrepreneuriat féminin est l'Amérique latine et les Caraïbes avec un taux moyen d'activité entrepreneuriale totale (AET) féminine de 16,7 % suivi par l'Amérique du Nord avec un taux de 12,8 %

L' Europe enregistre la plus basse implication féminine moyenne dans les premières étapes de l'activité entrepreneuriale (6,1 %)

La parité des sexes la plus élevée se trouve dans la région Amérique latine et Caraïbes avec 8 femmes entrepreneures pour 10 hommes entrepreneurs. C'est en Europe que cette parité est la plus basse avec 6 femmes entrepreneures pour 10 hommes entrepreneurs

que cette parité est la plus basse avec 6 femmes entrepreneures pour 10 hommes entrepreneurs La parité des sexes est également basse dans la région Afrique (0,6) et en Amérique du Nord (0,65). Les femmes de ces régions sont 66 % moins susceptibles d'être engagées dans l'AET que leurs homologues masculins

Les niveaux d'entrepreneuriat féminin déclinent alors que le niveau du développement économique augmente. Les taux sont les plus élevés parmi les femmes dans les économies en développement (13,3 %) et les plus bas dans les économies développées (7 %)

Les femmes sont 28 % plus susceptibles que les hommes d'être motivées par des impératifs de nécessité dans les économies en développement. Bien que la participation des femmes dans l'entrepreneuriat soit plus faible dans les économies axées sur l'innovation, les femmes ne sont en moyenne que 19 % plus susceptibles que les hommes d'être motivées par des impératifs de nécessité

Selon Mike Herrington, directeur exécutif de GEM, les femmes entrepreneures apportent une contribution significative à la croissance et au bien-être de leur société. En leur apportant un soutien plus ciblé, cela bénéficiera au développement économique de n'importe quel pays.

Mais il a précisé que les femmes entrepreneures à travers le monde ont plus de différences que de similarités en termes de données démographiques personnelles, d'attitudes et de types d'entreprise qu'elles gèrent, et que les initiatives de soutien pour les femmes entrepreneures doivent être adaptées et personnalisées en fonction d'une économie spécifique, plutôt que d'adopter une approche universelle.

« Le ratio entre la participation des hommes et des femmes dans les premières étapes de l'activité entrepreneuriale varie considérablement d'un pays à l'autre de l'échantillon de pays sélectionnés par le GEM, ce qui reflète les différences culturelles et les conditions concernant la participation des femmes dans l'économie », a-t-il déclaré.

« Les données du GEM indiquent que, au fur et à mesure que le niveau de développement et d'éducation augmente, la participation entrepreneuriale diminue parmi les femmes et l'écart entre les sexes se creuse, mais les taux de cessation des entreprises ralentissent également. Bien que le taux de cessation des entreprises des femmes dépasse celui des hommes dans les économies en développement, mais de seulement 10 % environ, la proportion de femmes dans les économies très développées ayant mis fin à leur entreprise est moindre, à hauteur des deux tiers seulement du taux des hommes. »

Les recommandations de politique générale du rapport GEM 2017/2018 visant à améliorer l'entrepreneuriat féminin comprennent la nécessité de créer davantage de réseaux sociétaux et de soutien fournissant un encadrement, des conseils ou des groupes consultatifs afin d'aider les femmes entrepreneures, mais aussi de tout mettre en œuvre pour modifier les stéréotypes susceptibles d'entraver l'action des femmes entrepreneures dans certaines régions.

Pour télécharger un exemplaire du rapport mondial GEM 2017/2018 comportant des détails sur chaque économie ainsi que des statistiques et des moyennes régionales, cliquez ici.

À propos du Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

Le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) est une initiative née en 1999 sous la forme d'une entreprise commune entre Babson College et la London Business School. Le projet a débuté avec 10 économies participantes puis s'est étendu à 73 économies lors de son enquête de 2014. GEM est unique parce que, contrairement à la plupart des ensembles de données sur l'entrepreneuriat qui mesurent les entreprises plus récentes et plus petites, GEM étudie le comportement des individus dès le démarrage et pendant la gestion des entreprises. Suivez GEM sur Twitter.

