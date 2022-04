Global Esports Federation anuncia o Campeonato Sul-Americano de e-sports em Assunção, no Paraguai

No período que antecede um importante evento de e-sports, a GEF apresentará o GEFestival – uma celebração dinâmica da cultura dos e-sports e ativação da comunidade de e-sports – nos Jogos Sul-Americanos da Juventude em Rosário, na Argentina, de 28 de abril a 8 de maio de 2022.

"O Campeonato Sul-Americano de e-sports é o primeiro evento de e-sports em escala global a ser realizado na América do Sul. Juntamente com os Jogos Sul-Americanos de 2022, esses eventos ampliam a aspiração do Paraguai de realizar eventos internacionais mais importantes", disse Camilo Pérez López Moreira, presidente da Organización Deportiva Suramericana (ODESUR). "A parceria com a Global Esports Federation está tomando forma, reunindo os recursos e a infraestrutura necessários para explorar o potencial ilimitado dos e-sports na região."

A preparação do Campeonato Sul-Americano de e-sports e do GEFestival nos Jogos da Juventude da América do Sul são resultados tangíveis da parceria estratégica entre a GEF e a ODESUR anunciada em junho de 2020, com o apoio da PanAm Esports Development Federation, estabelecida pela GEF em 2021.

"Os e-sports estão ganhando uma sólida base na América do Sul. O primeiro Campeonato Sul-Americano de e-sports promoverá o crescimento dos e-sports na região por meio de uma ativação de primeira classe liderada pela Global Esports Federation", disse Mario Cilenti, presidente da PanAm Esports Development Federation. "O GEFestival que será realizado nos próximos Jogos Sul-Americanos da Juventude, oferecerá à nossa comunidade de e-sports daqui um primeiro contato com o mundo da GEF e seus muitos eventos globais que promovem a inclusão de todos nos e-sports."

FONTE Global Esports Federation

