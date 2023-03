Global Heart Hub et la Global Coalition on Aging lancent un document de synthèse mondial sur la valvulopathie cardiaque et l'agenda du vieillissement en bonne santé

NEW YORK, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- La Global Coalition on Aging (GCOA) et le Global Heart Hub (GHH) ont publié un document de synthèse mondial intitulé « Heart Valve Disease: Harnessing Innovation to Save Lives, Mitigate Costs, and Advance the Healthy Aging Agenda » (Valvulopathie cardiaque : exploiter l'innovation pour sauver des vies, réduire les coûts et faire progresser l'agenda du vieillissement en bonne santé), qui s'appuie sur une table ronde d'experts intersectoriels organisée en décembre 2022 et examine comment le changement de comportement et de politique peut répondre au mieux à la valvulopathie cardiaque.

« Les impacts de la valvulopathie cardiaque sont d'autant plus tragiques qu'ils sont en grande partie évitables », a déclaré Michael Hodin, PDG de la GCOA. « La prévalence et l'incidence de la maladie augmentent au même rythme que le vieillissement de notre société. Il est grand temps que les sociétés et les systèmes de santé libèrent les innovations médicales disponibles aujourd'hui et celles à venir. Ce faisant, nous contribuerons à un vieillissement en meilleure santé et à des avantages économiques pour tous. »

Avec l'accélération du vieillissement de la population, la valvulopathie cardiaque devient de plus en plus un problème de santé potentiellement mortel et un fardeau coûteux pour les systèmes de santé et les budgets publics. Pourtant, cette maladie reste largement méconnue en raison, du moins en partie, des préjugés liés à l'âge.

« La valvulopathie cardiaque peut être détectée par un simple examen au stéthoscope et un diagnostic et un traitement précoces sont essentiels pour un vieillissement positif », a déclaré Neil Johnson, directeur exécutif du GHH et directeur général de Croí, la West of Ireland Cardiac & Stroke Foundation et l'Institut national pour la prévention et la santé cardiovasculaire. « Malgré les directives internationales sur les meilleures pratiques, les améliorations significatives et les progrès technologiques rapides en matière de traitement, il existe d'énormes variations, inégalités et déficits dans le parcours de soins, du diagnostic au traitement, dans le monde entier. »

En accord avec la Décennie des Nations unies pour le vieillissement en bonne santé, les experts présents à la table ronde ont appelé une coalition multisectorielle de dirigeants et d'organisations à donner la priorité et à renforcer les réponses à la valvulopathie cardiaque et à combattre les stéréotypes liés à l'âge qui entravent les soins, à améliorer le dépistage et le diagnostic précoces et à garantir un accès accru et généralisé aux interventions qui sauvent des vies. Il est urgent de veiller à ce que les patients et les familles, les systèmes de santé et les sociétés récoltent les fruits des récentes innovations qui ont permis de sauver des vies.

« Nous devons transformer la relation entre les personnes atteintes de valvulopathie cardiaque et leurs équipes soignantes », a déclaré Susan Strong, présidente fondatrice, directrice de l'engagement des patients, Heart Valve Voice US et patiente atteinte de valvulopathie cardiaque. « Il devrait s'agir d'un véritable partenariat, permettant aux personnes de comprendre la maladie, leurs options de traitement et leurs plans de soins à long terme. »

Pour en savoir plus, visitez https://globalhearthub.org/ et https://globalcoalitiononaging.com/

SOURCE Global Heart Hub and Global Coalition on Aging