Global Innovative Solutions apresentará o GSI, um token verde com o propósito de combater a poluição

A pré-venda é dividida em quatro etapas, com a primeira pré-venda do token GSI em 21 de janeiro de 2022.

Haverá um Programa de Resgate, pelo qual a Global Innovative Solutions se comprometerá a reinvestir 21% dos lucros gerados a cada mês na compra de tokens GSI no mercado. Além disso, todo mês, a GSI doará 2% dos lucros para a caridade para a purificação da água e redução da poluição, de acordo com as "metas da Agenda de 2030".

O lançamento será a 1% ao mês, portanto, durante a pré-venda, os tokens permanecerão bloqueados após o lançamento e poderão ser resgatados na carteira à taxa de 1% ao mês, evitando assim a desvalorização e proporcionando aumento de valor no longo prazo.

Dentro do sistema, a Global Innovative Solutions atuará como "corretora": pegando pedidos em nome da Tesimag e do Blu Gold Group. Os clientes enviam o pagamento integral à corretora. As duas empresas, por sua vez, ao realizar o trabalho ou entregar os produtos, receberão sua remuneração, mas é fundamental esclarecer: uma parte imediatamente em euros ou dólares e outra parte em GSI. A Global Innovative Solutions utilizará metade do pagamento recebido para comprar os tokens do mercado e transmiti-los à empresa responsável. Essa etapa mostra um claro diferencial em relação a qualquer outro projeto: cada pedido recebido pela Global Innovative Solutions determinará um aumento automático e natural no preço do token GSI.

"Nenhum dinheiro é gerado se não corresponder a uma redução real e concreta na poluição", enfatizou Giuseppe Giacalone, CEO e cofundador da GSI.

FONTE Global Innovative Solutions

