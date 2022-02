Global Leader Group fügt preisgekrönten Vordenker zu ihrem talentierten Roster hinzu

Elizabeth Oates, CEO der Global Leader Group, sagt: „Wir freuen uns sehr, unseren Kunden und Führungskräften auf der ganzen Welt weiterhin unvergleichliches Fachwissen zur Verfügung stellen zu können. Die Erfahrung von Dr. Holt wird entscheidend dazu beitragen, unsere Mission mit Leben zu erfüllen und Menschen zu inspirieren, bewusst zu leben und zu führen."

Dr. Holt ist ein gefragter Redner und hat bereits in der ganzen Welt vor Publikum gesprochen. Spencer war auch in der Wirtschaft und Industrie tätig und wurde unter anderem beauftragt, die erste Five Guys Burger-Franchise nach Kanada zu bringen. Dr. Holt hat einen Bachelor-Abschluss in Business Management von der University of Lethbridge und einen Master-Abschluss in Higher Education Leadership sowie einen Ph.D. in Leadership Development von der UNLV.

Informationen zur Global Leader Group

Die Global Leader Group ist eine professionelle Entwicklungs- und Managementberatungsfirma mit weltweit führenden Führungskräften, die Organisationen und Einzelpersonen durch einen strategischen Führungsansatz zu herausragenden Leistungen verhelfen. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören die Beratung von Praktikern, die Entwicklung von Führungskräften, die Suche nach Führungskräften, Verkaufstraining, Organisationsentwicklung und strategische Personalarbeit.

