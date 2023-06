Global Paytech Ventures investeert in Klearly's 'Tik om te betalen'-oplossing voor winkeliers

Het in Amsterdam gevestigde Klearly biedt een geëvolueerde draadloze betalingsoplossing voor winkeliers met de mogelijkheid om waardevolle zakelijke inzichten te bieden.

MIAMI, 1 juni 2023 /PRNewswire/ -- Global PayTech Ventures (GPT) heeft vandaag zijn recente investering in Klearly aangekondigd, wiens gratis app winkeliers niet alleen in staat stelt om betalingen via de smartphone te accepteren, maar ook belangrijke zakelijke inzichten te evalueren. De op winkeliers gerichte betalingsoplossing helpt Europese ondernemers efficiënter te werken en klanten een betere service te bieden.

Klearly Promotion Video

"Ze zijn verder gegaan dan de betalingstechnologie. Ze zijn in staat om zakelijke inzichten te bieden door middel van superieure productmogelijkheden", aldus Javier Perez, oprichter van Global Paytech Ventures (GPT).

Wat is het?

Klearly's app is een 'zachte' point-of-sale (POS)-applicatie, waarmee winkeliers betalingen rechtstreeks via hun telefoon kunnen accepteren. De technologie werkt via de NFC-chip (Near Field Communication), een hardwarecomponent in alle smartphones. NFC-chips maken draadloze communicatie op korte afstand tussen apparaten mogelijk - tussen twee smartphones of tussen een traditionele creditcard en smartphone.

Vele kleine bedrijven zijn nog steeds sterk afhankelijk van 'harde' POS-systemen die een terminal of andere fysieke betalingshardware vereisen. Deze traditionele systemen vertonen vaak problemen met verbindingsproblemen, lege batterijen en hoge aanschaf-/abonnementskosten.

De app van Klearly is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de standaard zachte POS-technologie, omdat deze naast acceptatie van contactloze betalingen ook transactieanalyse kan bieden. De app van Klearly kan ook worden aangepast aan de specifieke behoeften van winkeliers.

Klearly werd in 2022 opgericht door Sam Koekoek, Eva Rosa Bian, Geus Walder, Guy Griv en Edan Dil. "We richten ons volledig op de eindgebruiker. We zijn Klearly begonnen om zoveel mogelijk mensen te helpen om hun ondernemersdromen waar te maken, zegt de CEO, Sam Koekoek.

Hoe het werkt

Winkelieren downloaden de gratis app – er is geen terminal vereist. De app integreert rechtstreeks met smartphones. Geen ingewikkelde installaties of abonnementen. De gebruiker voltooit het geautomatiseerde registratieproces. De gebruiker kan binnen 24 uur beginnen met het ontvangen van betalingen. De app biedt verkopers waardevolle zakelijke inzichten

Waarom het revolutionair is

De meeste zachte POS-applicaties bieden alleen acceptatie van contactloze betalingen. Ze leggen niet dagelijks verkoop- en boekhoudingsgegevens vast.

In tegenstelling tot POS-terminals die alleen een totaaloverzicht van de transacties bieden, kan Klearly zakelijke transacties volgen op individueel telefoonniveau.

Zachte POS-applicaties zijn typisch 'one-size-fits-all' voor winkeliers, terwijl de app van Klearly kan worden aangepast.

"Klearly biedt ondernemers alle hulpmiddelen die ze nodig hebben om gemakkelijk en succesvol zaken te doen", aldus Koekoek.

Mijlpalen

Bijna 30.000 succesvol verwerkte betalingen.

Ongeveer 400 aanmeldingen van winkeliers in Nederland.

Klearly heeft onlangs een pilotprogramma van zes maanden afgerond met Amsterdam Taxi Centrale en Rotterdam Taxi Centrale, de grootste taxistations van Nederland.

Klearly is ook gekozen om betalingen in de auto te verwerken voor Bolt, een van de grotere ride-hailingdiensten in Europa.

Klearly richt zich op het verder stroomlijnen van de app en nog hoger scoren op het gebied van de gebruiksvriendelijkheid. Op langere termijn zijn ze van plan uit te breiden naar andere Europese markten. Ga voor meer informatie of om de gratis app te downloaden naar https://klearly.eu/

Over Global Paytech Ventures (GPT)

Global Paytech Ventures (GPT) is een durfkapitaalbedrijf dat investeert in beginnende paytechbedrijven die seed-, Series A- of Series B-rondefinanciering willen ophalen. GPT wordt geleid door Javier Perez en zijn zonen, Daniel Perez en Kristofer Perez - elk met uitgebreide expertise in de betalingssector. GPT werd opgericht door Javier Perez, die 25 jaar bij Mastercard werkte, waaronder 15 jaar als voorzitter van Mastercard Europe. Onder Perez' leiding werd Mastercard Europe erkend als leider op het gebied van innovatie op het gebied van betalingstechnologie. GPT helpt paytechbedrijven wereldwijd succes behalen dankzij hun ongeëvenaarde expertise op het gebied van paytech-ecosystemen en hun uitgebreide netwerk van branchecontacten.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=4bRCMzmzP-4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2088690/Klearly_Logo.jpg

