Global Peace Index : le nombre de décès dus aux conflits est à son plus haut niveau ce siècle, entraînant un déclin de la paix dans le monde

LONDRES, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- Ce jour marque le lancement de la 17e édition du Global Peace Index par le groupe de réflexion international Institute for Economics & Peace (IEP).

Principaux résultats

Le nombre de décès dus aux conflits dans le monde a augmenté de 96 % pour atteindre 238 000

De nouvelles données montrent que le nombre de décès dus aux conflits est plus élevé en Éthiopie qu'en Ukraine , dépassant le précédent pic mondial atteint lors de la guerre en Syrie

, dépassant le précédent pic mondial atteint lors de la guerre en Syrie 79 pays ont connu une augmentation des niveaux de conflits, notamment l'Éthiopie, le Myanmar , l' Ukraine , Israël et l'Afrique du Sud

, l' , Israël et l'Afrique du Sud L'impact économique mondial de la violence s'est accru de 17 %, soit 1 000 milliards de dollars, pour atteindre 17 500 milliards de dollars en 2022, ce qui équivaut à 13 % du PIB mondial

Un blocus chinois de Taïwan entraînerait une baisse de la production économique mondiale de 2 700 milliards de dollars, soit près du double des pertes subies lors de la crise financière mondiale de 2008

Malgré le conflit en Ukraine, 92 pays ont augmenté leurs dépenses militaires et 110 ont réduit leur personnel militaire

Les conflits s'internationalisent de plus en plus : 91 pays sont désormais impliqués dans une forme de conflit extérieur, contre 58 en 2008

Impact de la guerre en Ukraine sur la paix

L' Ukraine a enregistré la plus forte détérioration de la paix, perdant 14 places pour se retrouver au 157e rang

a enregistré la plus forte détérioration de la paix, perdant 14 places pour se retrouver au 157e rang L'impact économique de la violence a augmenté de 479 %, soit 449 milliards de dollars, ce qui équivaut à 64 % du PIB de l' Ukraine

Malgré le conflit, le taux d'incarcération, les manifestations violentes, l'impact du terrorisme et les taux d'homicide en Russie ont augmenté au cours de l'année écoulée, le taux d'homicide étant à son plus bas depuis 2008

En Ukraine , 65 % des hommes âgés de 20 à 24 ans ont fui le pays ou sont morts dans le conflit

La 17e édition du rapport annuel sur le Global Peace Index (GPI, Indice mondial de la paix), la principale mesure de la paix à l'échelle de la planète, révèle que le niveau moyen de paix dans le monde s'est détérioré pour la neuvième année consécutive, 84 pays ayant connu une amélioration et 79 une détérioration. Cela montre que les détériorations ont été plus importantes que les améliorations, car la recrudescence des troubles civils et de l'instabilité politique consécutive à la crise du COVID reste élevée, tandis que les conflits régionaux et mondiaux s'accélèrent.

L'Islande reste le pays le plus pacifique au monde, une place qu'elle occupe depuis 2008, suivie du Danemark, de l'Irlande, de la Nouvelle-Zélande et de l'Autriche. Pour la sixième année consécutive, l'Afghanistan est le pays le moins pacifique, suivi du Yémen, de la Syrie, du Sud-Soudan et de la République démocratique du Congo. L'Afghanistan et la Syrie ont tous deux enregistré une amélioration de leur niveau de paix, ce qui met en évidence l'évolution de la dynamique des conflits.

Le score global de l'Ukraine a reculé de 13 %, soit la plus forte détérioration de l'indice GPI 2023, et le pays se classe désormais au 157e rang. La Libye a connu la plus forte amélioration de la paix globale, avec une hausse de 7 % et une progression de 14 places pour atteindre le 137e rang.

L'évolution de la répartition mondiale des conflits s'est poursuivie, les grands conflits dans la région MENA et en Asie du Sud ayant diminué, tandis que les conflits en Afrique subsaharienne, en Europe et dans la région Asie-Pacifique se sont intensifiés. La Russie et l'Eurasie ont enregistré la plus forte détérioration de la paix dans le monde.

Dix des 23 indicateurs du GPI se sont améliorés, 11 se sont détériorés et deux sont restés inchangés. Les indicateurs Conflits externes et Décès dus à des conflits internes ont enregistré les plus détériorations les plus importantes. Les autres détériorations notables concernent les Relations avec les pays voisins et l'Instabilité politique, où 59 pays ont vu leur situation se dégrader.

L'impact de la violence sur l'économie mondiale a augmenté de 1 000 milliards de dollars pour atteindre le chiffre record de 17 500 milliards de dollars. Cela équivaut à 13 % du PIB mondial, soit environ 2 200 dollars par personne. Cette progression est due à l'augmentation des dépenses militaires en raison de la guerre en Ukraine. La disparité de l'impact économique de la violence est frappante : les dix pays les plus touchés représentent en moyenne 34 % du PIB, contre seulement 3 % pour les dix pays les moins touchés.

Steve Killelea, fondateur et président exécutif de l'IEP, a déclaré : « L'édition 2023 du Global Peace Index met en évidence les dynamiques divergentes de la militarisation et des conflits. D'une part, la majorité des pays réduisent leur dépendance à l'égard de l'armée, tandis que d'autre part, un nombre croissant de conflits s'internationalisent. Le nombre de décès dus aux conflits a atteint un niveau record depuis le génocide rwandais, qui a fait plus de 800 000 morts et a déclenché une vague d'action mondiale.

« Après les guerres en Afghanistan, en Irak, en Syrie et maintenant en Ukraine, il est évident que les armées les plus puissantes ne peuvent pas l'emporter sur une population locale dotée de ressources suffisantes. La guerre est devenue pratiquement ingagnable et constitue un fardeau économique de plus en plus lourd. L'impact d'un éventuel blocus économique de Taïwan, qui entraînerait une récession économique mondiale deux fois plus importante que la crise financière mondiale de 2008, en est la preuve. »

L'augmentation des conflits

79 pays ont vu leur situation se détériorer dans le domaine des Conflits en cours, les décès liés aux conflits ayant augmenté de 96 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de décès liés aux conflits est désormais le plus élevé de ce siècle. Le conflit éthiopien est celui qui a fait le plus de victimes en 2022. De nouvelles données indiquent que le nombre de morts sur le champ de bataille s'est élevé à plus de 100 000, tandis que les décès liés aux maladies et à la famine sont estimés, de manière prudente, à plus de 200 000. La plupart des médias n'ont pas pu couvrir ce conflit en raison des restrictions imposées aux médias nationaux et des coupures d'accès à Internet. Il a coïncidé avec l'arrêt des livraisons de nourriture par les organisations d'aide américaines et onusiennes en raison de la corruption qui caractérise les chaînes d'approvisionnement alimentaire.

En Afrique subsaharienne, le Mali a enregistré la plus forte détérioration, les décès liés aux conflits ayant augmenté de 154 % dans le pays, tandis que la violence contre les civils a progressé de 570 %. L'Eswatini a connu la deuxième plus forte dégradation de la paix dans la région.

En raison de la guerre en Ukraine, le nombre total d'Ukrainiens réfugiés ou déplacés à l'intérieur du pays est passé de 1,7 % avant le conflit à plus de 30 %, et il est probable que cette tendance se poursuive. Selon des données récentes, jusqu'à 65 % des hommes ukrainiens âgés de 20 à 24 ans ont fui le pays ou sont morts dans le conflit[1]. Le rapport estime que 83 000 décès sont liés au conflit à ce jour.

En contraste avec les effets dévastateurs de la guerre sur la population russe, d'autres facteurs internes se sont améliorés, notamment le taux d'incarcération, la diminution des manifestations violentes et l'impact du terrorisme. Le taux d'homicide en Russie est désormais à son niveau le plus bas depuis la création du GPI en 2008. Sans le conflit ukrainien, la Russie aurait été l'un des pays ayant enregistré la plus forte amélioration de la paix dans l'indice de cette année.

Le nombre total de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays continue d'augmenter ; on compte aujourd'hui 15 pays dont plus de 5 % de la population est déplacée.

Blocus de Taïwan

Bien que la Chine ne soit pas directement impliquée dans des conflits extérieurs, elle a renforcé sa présence en mer de Chine méridionale et a intensifié ses opérations aériennes près de Taïwan. L'indice indique que si un blocus chinois de Taïwan se concrétisait, il entraînerait une baisse de la production économique mondiale de 2 700 milliards de dollars, soit 3 % du PIB mondial, rien que la première année.

Près de 60 % de ces pertes se produiraient en Chine et à Taïwan. L'économie chinoise se contracterait d'environ 7 % et celle de Taïwan de près de 40 %. Les cinq principaux partenaires commerciaux de la Chine sont des démocraties établies et alignées sur le plan militaire : les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne et l'Australie.

Militarisation et technologie

Bien que les conflits se multiplient, de plus en plus de pays orientent leurs dépenses militaires vers d'autres priorités, notamment les soins de santé, l'éducation, les infrastructures et la lutte contre les pandémies. Les améliorations en matière de militarisation ont été généralisées, chaque région ayant progressé sur ce plan. Toutefois, les dépenses militaires totales ont augmenté de 17 % depuis 2008, les augmentations les plus importantes ayant été enregistrées par la Chine (180 milliards de dollars), les États-Unis (70 milliards de dollars) et l'Inde (40 milliards de dollars).

Les drones sont de plus en plus utilisés dans les conflits, notamment en Ukraine, en Éthiopie et au Myanmar. Le nombre total d'attaques de drones a augmenté de 41 % en 2022, et le nombre de groupes différents utilisant des drones a augmenté de 24 %.

Aperçu régional

La région MENA et l'Amérique du Nord ont connu les améliorations régionales les plus importantes. L'amélioration de l'Amérique du Nord a été tirée par le Canada , mais les États-Unis ont connu une légère détérioration où les taux d'homicide ont atteint des niveaux six fois plus élevés qu'en Europe occidentale.

, mais les États-Unis ont connu une légère détérioration où les taux d'homicide ont atteint des niveaux six fois plus élevés qu'en occidentale. La région MENA est celle qui connaît, depuis 2016, la plus forte amélioration de la paix à l'échelle mondiale, mais elle reste la région la moins pacifique. L'épicentre du terrorisme s'est déplacé de la région MENA vers l'Afrique subsaharienne, en particulier le Sahel.

L'Amérique centrale, les Caraïbes et l'Amérique du Sud ont enregistré des détériorations substantielles, principalement en ce qui concerne les mesures de répression, de violence et de conflit.

L'Afrique occidentale côtière connaît son niveau de paix le plus élevé depuis le début de la publication du rapport en 2008, les pays de la région ayant enregistré une amélioration moyenne de 5 % au cours des 14 dernières années. La région côtière entre le Maroc et le Ghana n'a enregistré aucun décès dû au terrorisme en 2022, contrairement aux pays voisins du Sahel.

n'a enregistré aucun décès dû au terrorisme en 2022, contrairement aux pays voisins du Sahel. L' Europe reste la région la plus pacifique du monde, malgré les dépenses militaires et la détérioration des Relations avec les pays voisins en raison de la guerre en Ukraine . La région compte toujours sept des dix pays les plus pacifiques, mais le nombre de manifestations violentes, de protestations et d'émeutes reste élevé. Les trois autres pays les plus pacifiques se trouvent dans la région Asie-Pacifique.

À propos du Global Peace Index (GPI)

Produit par l'Institute for Economics & Peace (IEP), un groupe de réflexion international, le rapport du GPI présente, en s'appuyant sur des données, l'analyse la plus complète à ce jour effectuée sur la paix, sa valeur économique, les tendances et la manière de développer des sociétés pacifiques. Le rapport couvre 99,7 % de la population mondiale et utilise 23 indicateurs qualitatifs et quantitatifs provenant de sources très respectées pour établir l'indice. Ces indicateurs sont regroupés en trois domaines clés : les conflits en cours, la sûreté et la sécurité, et la militarisation.

À propos de l'Institute for Economics and Peace (IEP)

L'IEP est un groupe de réflexion international indépendant dont le but est de porter l'attention du monde sur la paix en tant que mesure positive, tangible et atteignable pour le bien et le progrès de l'humanité. Il possède des bureaux à Sydney, Bruxelles, New York, La Haye, Mexico et Harare.

[1] Source : Perspectives de la population mondiale de l'ONU

