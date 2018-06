Global Sports Commerce élargit sa présence au Benelux grâce à BrightBoard

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/468917/GSC_LOGO_Logo.jpg )

Basée à Singapour, GSC est présente dans le monde entier et dispose de bureaux dans 16 villes réparties dans 10 pays, dont le Royaume-Uni, l'Australie, l'Inde, les Émirats arabes unis, la Hongrie, la Suisse, l'Afrique du Sud et les États-Unis. GSC allie des solutions technologiques de pointe dans les domaines de l'affichage LED, de la gestion des parrainages, du conseil de très haut niveau, de l'implication des fans et supporteurs, de la réalité virtuelle/augmentée, de l'acquisition de données fournies par des drones, de la technologie sans fil et des sciences des données avec l'expertise professionnelle de premier plan qui provient des quatre coins du globe.

Récemment, Emerald Media, qui bénéficie du soutien du géant des capitaux privés KKR, a acquis une participation minoritaire significative dans Global Sports Commerce (GSC) d'une valeur de 80 millions USD.

« Cette acquisition stratégique donne à GSC la possibilité de connaître une expansion rapide et de prêter ses technologies sportives fondamentales en termes de gestion des parrainages et d'engagement des fans. Grâce à cette acquisition, nous visons également à nous impliquer auprès du secteur industriel sur le marché du Benelux et à faire de BrightBoard une base plus large qui nous permette d'étendre notre portée aux pays nordiques », a déclaré MS Muralidharan, PDG de GSC.

BrightBoard a été fondée en 2007 par deux entrepreneurs bouillonnants, Wim De Smedt et Birgen Wyns. Mue par leur passion à tous les deux pour la technologie et le sport, BrightBoard est devenue un acteur incontournable du sport, du commerce de détail et de la publicité menée à l'étranger.

Birgen Wyns et Wim De Smedt, cofondateurs de BrightBoard, ont déclaré : « Dans un monde en évolution rapide où les progrès technologiques ouvrent des possibilités infinies, être à la pointe de l'innovation est primordial. L'alliance de notre approche personnelle et de nos services avec l'expertise et le développement de produits de GSC et de Techfront UK va nous permettre de commercialiser des technologies de pointe personnalisées ».

BrightBoard est le premier fournisseur d'écrans LED pour les sports équestres. Elle couvre des évènements dans le monde entier, notamment à Doha, Hong Kong, Miami, Monte-Carlo, pour ne citer que ces villes. Non seulement elle fait preuve d'expertise sur le marché du sport, mais elle est aussi active dans la vente au détail et sur les marchés étrangers avec des clients tels que BMW, Skoda, Media Markt, Hubo, Dewez et Delhaize.

« Je suis ravi d'accueillir BrightBoard dans la famille Techfront et GSC. Leur arrivée nous donne à tous la possibilité de consolider et d'élargir notre présence dans toute l'Europe, car elle permet de mieux pénétrer sur le marché de la technologie sportive et elle crée de nouvelles opportunités dans les secteurs du commerce de détail et du numérique à l'étranger », a déclaré Jatinder Somal, directeur de Techfront UK.

À propos de Global Sports Commerce (GSC)

GSC est l'une des plus grandes entreprises de technologie et de gestion du sport au monde. Elle apporte des solutions dynamiques, des services de parrainage et de gestion commerciale et des services de conseil de premier plan aux principaux acteurs du sport mondial - notamment aux organismes sportifs, aux divisions sportives, aux détenteurs de droits, aux stades et aux marques. GSC travaille avec des organismes sportifs prestigieux tels que la FIFA, l'UEFA, l'IAAF, l'ICC, le BCCI, l'EPL, l'IPL, la Bundesliga, l'AFL, etc., par le biais de ses différentes filiales.

À propos de BrightBoard

BrightBoard est le premier fournisseur de LED sur le marché belge du sport. Elle répond aux besoins de 70 % des clubs belges de première division ainsi que ceux de l'Association nationale de football belge. Parmi ses projets récents, citons la fourniture et l'exploitation de l'éclairage LED sur l'ensemble des parcours de toutes les étapes du Longines Global Champions Tour dans le monde entier, ainsi que l'installation et l'exploitation d'écrans géants dans plusieurs zones réservées aux supporters de la Coupe du Monde de la FIFA.

