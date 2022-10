Global Times : Le PCC définit les grandes lignes d'une Chine moderne et socialiste à tous égards

PÉKIN, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le Parti communiste chinois (PCC) a dévoilé dimanche son plan directeur pour l'édification d'une Chine socialiste moderne à tous égards pour les cinq prochaines années et au-delà, à l'occasion de l'ouverture du 20e Congrès national du PCC.

Cette réunion quinquennale est le premier congrès national du PCC depuis son centenaire en 2021, lorsque le parti a conduit le peuple chinois à finir de bâtir une société modérément prospère à tous égards.

« A partir de ce jour, la tâche principale du PCC sera de conduire le peuple chinois de tous les groupes ethniques dans un effort concerté pour réaliser le deuxième objectif du centenaire, qui est de faire de la Chine un grand pays socialiste moderne à tous égards, et de faire progresser le rajeunissement de la nation chinoise sur tous les fronts par une voie chinoise de modernisation », a déclaré Xi Jinping dans un rapport lors de la session d'ouverture du congrès.

Le thème du congrès est de défendre haut et fort la grande bannière du socialisme aux caractéristiques chinoises, de mettre pleinement en œuvre la pensée sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère, de faire progresser le grand esprit fondateur du parti, de rester confiant et de se renforcer, de défendre les principes fondamentaux et d'innover, d'aller de l'avant avec esprit d'entreprise et courage, et de travailler dans l'unité pour construire un pays socialiste moderne à tous égards et faire progresser le grand rajeunissement de la nation chinoise sur tous les fronts, a affirmé le président chinois.

Les experts politiques chinois ont déclaré que l'innovation théorique du PCC présentée lors du 20e Congrès du parti a une importance à l'échelle mondiale, car elle propose aux pays du monde entier qui cherchent à se moderniser une alternative et un exemple, et dans sa nouvelle démarche, la Chine continuera à défendre la grande bannière du socialisme aux caractéristiques chinoises avec fermeté et confiance.

Modernisation de la Chine

Xi Jinping a présenté les missions et les tâches du PCC dans le cadre de cette nouvelle ère.

Le PCC entend concrétiser fondamentalement la modernisation socialiste de 2020 à 2035, et faire de la Chine un grand pays socialiste moderne, prospère, fort, démocratique, culturellement avancé, harmonieux et beau de 2035 au milieu de ce siècle.

Shen Yi, professeur à l'école des relations internationales et des affaires publiques de l'université Fudan, a déclaré que « le concept de modernisation de la Chine a été évoqué pour la première fois comme l'une des conclusions les plus importantes que le PCC a tirées de ses expériences passées. »

Il a expliqué qu'étant donné qu'il n'existe pas de voie ou de mode de développement prêt à l'emploi que la Chine pourrait directement copier ou imiter, la Chine a finalement défini une démarche chinoise de modernisation après plus de cent ans d'exploration et de construction depuis la révolution de 1911, proposant ainsi une alternative totalement nouvelle, un troisième choix pour tous les pays en développement du monde qui cherchent ou se débattent avec leurs modes de développement avec le souhait à la fois de se développer rapidement et de maintenir leur souveraineté, leur indépendance et leur intégrité territoriale.

Xi Jinping a souligné les caractéristiques uniques de la modernisation de la Chine, qui, selon lui, est la modernisation socialiste réalisée sous la direction du PCC. Elle contient des éléments communs aux processus de modernisation de tous les pays, mais elle se caractérise davantage par des traits propres au contexte chinois.

La modernisation de la Chine est celle d'une population importante, de la prospérité commune pour tous, du progrès matériel, culturel et éthique, de l'harmonie entre l'humanité et la nature et du développement pacifique, a déclaré le président chinois.

Les analystes ont déclaré que la voie de la modernisation de la Chine est celle de la prospérité commune pour tous, et qu'elle sera réalisée par le développement pacifique. De ce point de vue, elle est complètement différente de la modernisation occidentale.

La modernisation de la Chine se fera en même temps que celle des autres nations, et elle permettra aux autres pays de se moderniser et de se développer, mais elle ne fera pas la leçon aux autres et ne les forcera pas à accepter son idéologie. Elle n'utilisera pas les systèmes d'alliance pour laisser les autres pays renoncer à leur autonomie ou être soumis à l'hégémonie, ont souligné les experts.

De nombreux journalistes étrangers ont partagé le même sentiment, car ils apprécient grandement les réalisations accomplies par la Chine au cours du siècle dernier, notamment au cours des cinq à dix dernières années. Ils ont voulu découvrir comment la Chine a accompli ces grandes missions et comment ces expériences pourraient aider leurs pays.

Abdurakhmannova Albina, journaliste de la chaîne de télévision azerbaïdjanaise CBC, a déclaré au Global Times que le congrès n'était pas seulement important pour la Chine, « mais aussi pour de nombreux autres pays dans le monde », que le plus impressionnant pour elle était d'apprendre que le PCC avait fait tant de choses pour la Chine et le peuple chinois au cours des cinq à dix dernières années, et qu'elle considérait qu'il était important pour elle d'en faire part au peuple de son pays.

David Lopez, journaliste du média colombien El Tiempo, a déclaré au Global Times que le congrès est un événement historique et qu'il est important que des journalistes comme lui soient présents pour assister à cet événement de près, car « nous devons permettre aux gens de l'autre côté du monde de comprendre ce qui se passe ici » en Chine, et « nous sommes intéressés par le développement, l'économie et les technologies [de la Chine], entre autres. »

Tâches et défis à venir

Xi Jinping a déclaré que les cinq prochaines années seront cruciales pour garantir que les efforts visant à bâtir un pays socialiste moderne à tous égards démarrent bien.

« Bâtir un pays socialiste moderne à tous égards est une entreprise majeure et laborieuse. Notre avenir est brillant, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous devons donc être plus attentifs aux dangers potentiels, être prêts à faire face au pire scénario, et être prêts à résister aux vents violents, aux eaux agitées et même aux tempêtes dangereuses », a affirmé le président chinois.

Zhang Xixian, professeur à l'École du Parti du Comité central du PCC à Pékin, a expliqué dimanche au Global Times que « les risques susceptibles de provoquer des "tempêtes dangereuses" proviendraient du risque de guerre dans un contexte de changements radicaux que le monde n'a pas connu au cours du siècle dernier et d'une crise économique et sociale mondiale potentielle, et tels que les obstacles à la réunification nationale, l'ingérence étrangère pour soutenir le sécessionnisme de Taïwan pouvant entraîner un grave danger. »

La principale raison pour laquelle la Chine doit se préparer au pire, voire à des « tempêtes dangereuses », est que la modernisation de la Chine remettra en question l'hégémonie qui domine l'ordre mondial actuel, ont indiqué les experts.

Ainsi, tant que la Chine continuera à se développer, à chercher à améliorer les moyens de subsistance du peuple chinois et à faire des efforts pour proposer davantage de biens publics, comme l'initiative de la nouvelle route de la soie, à d'autres pays qui souhaitent également une coopération mutuellement bénéfique, la modernisation et le développement pacifique, l'hégémonie existante exercera des pressions, des suppressions et même des actions contre elle, ont ajouté les analystes.

Xi Jinping a également mis l'accent sur la modernisation du système et la capacité de sécurité nationale de la Chine et sur la sauvegarde de la sécurité nationale et de la stabilité sociale.

« La sécurité nationale est le fondement du rajeunissement national, et la stabilité sociale est une condition préalable à l'édification d'une Chine forte et prospère, a déclaré le président chinois. Le parti prendra des mesures concertées pour assurer la sécurité extérieure et intérieure, la sécurité intérieure et publique, la sécurité traditionnelle et non traditionnelle, ainsi que sa propre sécurité et la sécurité commune. »

