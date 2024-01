Global Times: Chinese producent van aseptische verpakkingen versnelt binnenlandse substitutie door middel van overname

XINTAI, China, 18 januari 2024 /PRNewswire/ -- Als een van de grootste consumenten van zuivel en melkproducten ter wereld, met een jaarlijkse industriële groei van circa 10 procent, heeft China de afgelopen jaren de blik gericht op aseptische verpakkingen, een bescheiden maar cruciale stap voor de melkindustrie. Chinese bedrijven hebben de aandacht op de markt getrokken door een strategie te ontwikkelen voor het doorbreken van het buitenlandse monopolie door middel van fusies en overnames.

Shandong NewJF Technology Packaging Co., Ltd (NEWJF), de toonaangevende Chinese producent van aseptische verpakkingen, maakte in januari 2023 de overname bekend van een belang van 28,22 procent in Greatview Aseptic Packaging en voltooide de overname in oktober van dat jaar. Hierdoor werd met name de concurrentiepositie van NEWJF op de markt van verpakkingen voor vloeibare producten vergroot.

"Gezien vanuit een macroperspectief heeft de overname de Chinese voedselzekerheid verder vergroot en de binnenlandse substitutie in de sector voor aseptische verpakkingen versneld," aldus een vertegenwoordiger van NEWJF. Verder bevordert deze stap ook een gestage ontwikkeling van ondernemingen verderop in de productieketen op de lange termijn.

"NEWJF hecht veel waarde aan deze mogelijkheid om samen te werken en is bereid de sector voor aseptische verpakkingen te verkennen en klanten en de industrie beter van dienst te zijn," aldus de vertegenwoordiger van NEWJF. "Als grootste aandeelhouder hebben het recht verworven om directieleden te benomen en we geloven dat het diversifiëren van de directie van Greatview de duurzame ontwikkeling van het bedrijf in een stroomversnelling zal brengen."

NEWJF, opgericht in 2007 en sinds 2 september 2022 genoteerd aan de Growth Enterprise Market van de aandelenmarkt van Shenzhen, beleefde een continue omzetgroei tussen 2020 en 2022. Analisten zijn van mening dat de overname NEWJF zal helpen sneller toegang te krijgen tot internationale markten.

NEWJF werd in 2009 de officiële leverancier van aseptisch verpakkingsmateriaal voor Yili, en de banden met het bedrijf werden verstevigd toen Yili in augustus 2015 een belang van 20 procent nam in NEWJF. Hoewel het belang van Yili tegenwoordig is teruggebracht tot minder dan 5 procent, is het bedrijf nog steeds de grootste klant van NEWJF, goed voor 70 procent van de omzet van het verpakkingsbedrijf.

Greatview Aseptic Packaging is goed voor circa 40 procent van de producten van Mengniu en is ook de belangrijkste toeleverancier van New Hope Dairy en haar volledige dochteronderneming Xiajin Milk.

De overname hielp NEWJF het probleem van overcapaciteit bij Mengniu op te lossen en de efficiëntie van de productie te verbeteren door een universeel beheersysteem in te voeren. De samenwerking tussen de twee vooraanstaande bedrijven heeft tevens bijgedragen tot de gezonde ontwikkeling van de sector, waardoor prijzenoorlogen zijn vermeden.

