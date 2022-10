Global Times: Novo conjunto de liderança central do PCCh para nova jornada

BEIJING, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Xi Jinping foi eleito secretário-geral do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) na primeira sessão plenária do comitê, realizada no domingo, de acordo com o comunicado da sessão plenária.

A sessão, presidida por Xi, foi assistida por 203 membros do 20º Comitê Central do PCCh e 168 membros suplentes. Na sessão, Xi também foi nomeado presidente da Comissão Militar Central do PCCh.

Os membros do Comitê Permanente do Departamento Político do Comitê Central do PCCh eleitos na sessão são Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang e Li Xi.

Zhao e Wang foram membros do Comitê Permanente do Departamento Político do 19º Comitê Central do PCCh. Desde 2017, Li Qiang, Cai e Li Xi atuam como Chefes do Partido dos comitês municipais do PCCh em Xangai, Beijing e no Comitê Provincial do PCCh da província de Guangdong. Ding, desde 2017, é diretor do Escritório Geral do Comitê Central do PCCh.

Analistas disseram que a nova e forte liderança central do partido demonstrou unidade sólida, que é uma vantagem fundamental e elemento essencial para o partido lidar com desafios complexos e cumprir novas e grandes missões no futuro, e suportar, unido, "tempestades perigosas" em um mundo turbulento.

Também foram eleitos na primeira sessão plenária do 20º Comitê Central do PCCh os membros do Departamento Político do Comitê Central do PCCh na sessão, a qual endossou os membros do Secretariado do Comitê Central do PCCh indicados pelo Comitê Permanente do Departamento Político do Comitê Central do PCCh.

A sessão nomeou os membros da Comissão Militar Central, com Zhang Youxia e He Weidong como vice-presidentes. A sessão aprovou o secretário, os vice-secretários e membros do Comitê Permanente da Comissão Central de Inspeção Disciplinar (CCDI) eleitos na primeira sessão plenária do 20º CCDI.

Observações de confiança

Após a conclusão da sessão plenária, no domingo, Xi conduziu a nova liderança central do partido para encontrar jornalistas chineses e estrangeiros, no Grande Salão do Povo de Beijing, e discursou na reunião com a imprensa.

Xi disse que a China abrirá suas portas mais amplamente para o resto do mundo. "Estaremos firmes no aprofundamento da reforma e da abertura em todos os aspectos e na busca do desenvolvimento de alta qualidade", disse Xi no encontro com a imprensa, observando que uma China próspera criará muitas outras oportunidades para o mundo.

Xi comentou que, assim como a China não pode se desenvolver isolada do mundo, o mundo precisa da China para seu desenvolvimento. Ao longo de mais de 40 anos de reforma e abertura incansáveis, a China criou os milagres gêmeos do rápido crescimento econômico e da estabilidade social de longo prazo, de acordo com Xi.

Analistas chineses disseram que isso mostra que tanto a determinação do PCCh quanto a determinação do povo chinês sobre a reforma e a abertura estão inalteradas, e que o partido insistirá inabalavelmente na política e estratégia bem-sucedidas, o que é uma mensagem de confiança e certeza não só para o desenvolvimento econômico chinês, mas também para o mundo em turbulência e recuperação global.

Xi disse que a economia chinesa tem grande resiliência e potencial. "Seus sólidos fundamentos não mudarão e permanecerão na trajetória positiva no longo prazo."

Valores compartilhados pela humanidade

No domingo, Xi também expressou o compromisso da China de promover a construção de uma comunidade humana com um futuro compartilhado.

"Trabalharemos com pessoas de todos os outros países para defender os valores compartilhados da humanidade de paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade, a fim de proteger a paz mundial, promover o desenvolvimento global e continuar promovendo a construção de uma comunidade humana com um futuro compartilhado", disse Xi no encontro com a imprensa no Grande Salão do Povo.

Su Xiaohui, vice-diretor do Departamento de Estudos Internacionais e Estratégicos do Instituto de Estudos Internacionais da China, disse ao Global Times no domingo que as observações de Xi destacam ainda mais as ideias centrais da diplomacia da China desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, enfatizando a estabilidade e continuidade das principais políticas diplomáticas, que mostraram um forte contraste com determinados países que enfatizam sua própria segurança absoluta e maximizam seus próprios interesses, construindo pequenos blocos.

"Isso mostra que nossa diplomacia não se baseia em mentalidades egoístas e que não somam nada, e que a ideia de promover uma comunidade humana com um futuro compartilhado está ganhando e ganhará mais apoio da comunidade internacional, principalmente dos países em desenvolvimento", disse Su.

Neste momento crítico para o mundo aprender o que a liderança central da China fará, especialistas observaram que as principais ideias diplomáticas da China foram incorporadas no primeiro discurso de Xi após sua eleição como secretário-geral do 20º Comitê Central do PCCh, indicando que a China manterá esses valores comuns da humanidade, destacando a equidade e a justiça.

Manter o partido invencível

"Um partido político só pode se tornar invencível se permanecer comprometido com a autorreforma, mesmo que tenha tido um passado glorioso", Xi fez as observações no encontro com a imprensa no Grande Salão do Povo.

Xi afirmou que os trabalhos revolucionários e a moderação do século passado, principalmente da primeira década da nova era, tornaram o PCCh mais forte e dinâmico.

Zhang Shuhua, diretor do Instituto de Ciências Políticas da Academia Chinesa de Ciências Sociais, disse ao Global Times no domingo que "diante de um ambiente internacional cada vez mais complexo, o PCCh destaca uma forte liderança, mostrando sua capacidade de organizar, unir e executar."

Segundo especialistas, a autoridade política, a consistência e a certeza da liderança são importantes para uma grande potência prevenir o risco e lidar com a crise em um mundo turbulento, e o PCCh oferece vantagens fundamentais para a China superar os desafios no futuro e vencer a forte concorrência e o confronto lançados por alguns países.

FONTE Global Times

