Global Times: PCCh demonstra o percurso para a China socialista moderna em todos os aspectos

PEQUIM, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- No domingo, o Partido Comunista da China (PCCh) anunciou seu plano de construção de uma China socialista moderna em todos os aspectos para os próximos cinco anos e além durante a abertura 20º Congresso Nacional do PCCh.

A reunião realizada a cada cinco anos é o primeiro Congresso Nacional do PCCh após seu centenário em 2021, quando o Partido liderou o povo chinês na conclusão da construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos.

"De hoje em diante, a tarefa central do PCCh será liderar os chineses de todos os grupos étnicos em um esforço conjunto para atingir o objetivo definido para o segundo centenário de transformar a China em um grande país socialista moderno em todos os aspectos e promover a renovação da nação chinesa em todas as frentes, por meio de um caminho chinês para a modernização", disse Xi Jinping em um discurso na abertura da segunda sessão do congresso.

O tema do Congresso é elevar a grande bandeira do socialismo com características chinesas, implementando plenamente o pensamento sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era, levando adiante o grande espírito da fundação do partido, mantendo-se confiante e desenvolvendo força, defendendo princípios fundamentais e abrindo novos caminhos, avançando com organização e força, e esforçando-se em unidade para construir um país socialista moderno em todos os aspectos e promover o avanço do grande rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes, disse Xi.

Especialistas políticos chineses disseram que a inovação teórica do PCCh demonstrada no 20º Congresso do Partido tem significado global, já que oferece uma alternativa e um exemplo aos países de todo o mundo que estiverem em busca de modernização, e em sua nova jornada, a China continuará a defender com firmeza e confiança a grande bandeira do socialismo com características chinesas.

Modernização da China

Xi expôs detalhadamente as missões e tarefas do PCCh na nova jornada da nova era.

O objetivo do PCCh é basicamente realizar a modernização socialista na China de 2020 a 2035, e transformar a China em um grande país socialista moderno que seja próspero, forte, democrático, culturalmente avançado, harmonioso e belo de 2035 até a metade deste século.

Shen Yi, professor da faculdade de relações internacionais e assuntos públicos da Universidade de Fudan, disse: "O conceito de modernização chinesa foi levantado pela primeira vez como uma das conclusões mais importantes a que o PCCh chegou com base em suas experiências passadas."

Shen disse que, como não há um caminho ou modo de desenvolvimento pronto para a China copiar ou imitar diretamente, a China finalmente concluiu um caminho chinês para a modernização após mais de cem anos de exploração e construção desde a revolução de 1911, oferecendo uma alternativa totalmente nova, uma terceira opção para todos os países em desenvolvimento do mundo que estejam em busca ou lutando com seus modos de desenvolvimento com o desejo de realizar um rápido autodesenvolvimento e manter a soberania, a independência e a integridade territorial.

Xi destacou as características únicas da modernização chinesa, que ele disse ser a modernização socialista buscada sob a liderança do PCCh. A modernização contém elementos comuns aos processos de modernização de todos os países, mas é mais representada pelas características únicas ao contexto chinês.

A modernização chinesa é a modernização de uma imensa população, de prosperidade comum para todos, de avanços materiais, culturais e éticos, da harmonia entre a humanidade e a natureza e do desenvolvimento pacífico, afirmou Xi.

Os analistas disseram que o caminho da modernização chinesa se refere à prosperidade comum para todos e será realizado pelo desenvolvimento pacífico. A partir desse aspecto, ela é totalmente diferente da modernização ocidental.

A modernização chinesa será bem-sucedida juntamente com a modernização de outras nações, e criará oportunidades para outros países realizarem suas modernizações e desenvolvimentos, e não fará sermões ou forçará os outros a aceitarem sua ideologia. Especialistas observaram que não serão utilizados sistemas de aliança para fazer com que outros países abram mão da autonomia ou sejam submetidos à hegemonia.

Muitos jornalistas estrangeiros compartilharam o mesmo sentimento porque valorizam muito as conquistas que a China obteve no século passado, especialmente nos últimos cinco a dez anos. Eles queriam saber como a China concluiu essas grandes missões e como essas experiências poderiam ajudar seus países.

Abdurakhmannova Albina, uma jornalista da CBC TV do Azerbaijão, disse ao Global Times que o Congresso não é importante somente para a China, "mas também para muitos outros países de todo o mundo," e a parte mais impressionante para ela é ter descoberto que o PCCh fez tanto pela China e pelo povo chinês nos últimos cinco a dez anos, e ela considera que é importante relatar esse fato ao povo do seu país.

David Lopez, um jornalista do jornal El Tiempo da Colômbia, disse ao Global Times que o Congresso é um evento histórico, e é importante que jornalistas como ele estejam aqui para testemunhar este evento de perto porque "Precisamos fazer com que as pessoas do outro lado do mundo entendam o que está acontecendo aqui", e "estamos interessados no desenvolvimento, na economia e nas tecnologias [da China] e em outros aspectos."

Tarefas e desafios futuros

Xi disse que os próximos cinco anos serão cruciais para garantir que os esforços de construção de um país socialista moderno em todos os aspectos comecem bem.

"Construir um país socialista moderno em todos os aspectos é um um empreendimento grande e árduo. Nosso futuro é brilhante, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Portanto, devemos estar mais conscientes sobre os possíveis perigos, estar preparados para enfrentar o pior cenário e estar prontos para suportar ventos fortes, águas turbulentas e até mesmo tempestades perigosas", disse Xi.

Zhang Xixian, um professor da escola do partido do Comitê Central do PCCh em Pequim, disse ao Global Times no domingo que "os riscos em potencial que poderiam gerar "tempestades perigosas" viriam do risco de guerra em meio a profundas mudanças pelas quais o mundo não passou no século passado e uma possível crise econômica e social global, e obstáculos para a reunificação nacional, uma vez que a interferência estrangeira para apoiar o separatismo de Taiwan pode oferecer um perigo extremo."

A razão fundamental pela qual a China precisa estar preparada para o pior cenário e até mesmo "tempestades perigosas" é que a modernização chinesa apresentará desafios para a hegemonia, que está dominando a ordem mundial atual, observaram especialistas.

Portanto, enquanto a China continuar se desenvolvendo, continuar buscando melhorias para a subsistência do povo chinês e se esforçar para oferecer mais bens públicos, como a iniciativa Cinturão e Rota, para outros países que também desejam cooperação, modernização e desenvolvimento pacíficos em que todas as partes saiam ganhando, a hegemonia existente imporá pressões, supressões e até mesmo ataques contra ela, disseram os analistas.

Xi também enfatizou a modernização do sistema de segurança nacional da China e a capacidade e a proteção da segurança nacional e da estabilidade social.

"A segurança nacional é a base da renovação nacional, e a estabilidade social é um pré-requisito para a construção de uma China forte e próspera", disse Xi. "O Partido adotará medidas coordenadas para garantir segurança externa e interna, segurança nacional e pública, segurança tradicional e não tradicional, além da sua própria segurança e da segurança comum.

FONTE Global Times

SOURCE Global Times