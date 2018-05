Global Trust acompanha cliente em todas as etapas da compra de imóvel em Portugal

Desde a definição dos objetivos do cliente ao comprar um imóvel – para investimento, moradia ou gerar renda através de aluguel por curta ou longa temporada – até a manutenção do apartamento, passando por assessoria financeira, cambial e jurídica, a Global Trust acompanha o cliente em cada passo, tanto no Brasil como em Portugal. A partir de uma seleção prévia de apartamentos, feita com base nos critérios de cada comprador, uma equipe da empresa realiza as visitas junto com o cliente, orientando de forma isenta sobre as melhores opções.

"Trabalhamos com as maiores incorporadoras e as principais imobiliárias de Lisboa para oferecer um atendimento personalizado, buscando as melhores opções do mercado conforme o interesse do nosso cliente. Nossa avaliação é totalmente independente e abrange diversos critérios, inclusive técnicos, como a liquidez do imóvel, localização, perfil do prédio, entre outros, para que o comprador possa tomar sua decisão de forma embasada", afirma Cristianne Freudenfeld, sócia da Global Trust.

O passo a passo para abrir conta em um banco português, a forma correta de fazer as remessas de valores, o caminho para solicitar financiamento, cumprindo todos os requisitos legais exigidos também fazem parte do serviço oferecido pela consultoria. Tudo isso é feito com o acompanhamento de assessoria jurídica especializada na área para garantir a segurança e lisura do processo.

Mesmo após a compra, a Global Trust continua ao lado do cliente através de uma rede de parceiros que oferecem consultoria para montar o enxoval e escolher móveis e objetos que vão compor a decoração do imóvel. A consultoria também pode auxiliar o cliente em possíveis reformas no apartamento e trabalha com parceiros que fazem a manutenção do imóvel quando este é disponibilizado para aluguel por curta temporada. "Essa manutenção é, inclusive, muito rigorosa, pois os sites como o Airbnb permitem aos clientes avaliarem os apartamentos, o que aumenta o nível de exigência", completa Cristianne Freundenfeld.

Mais informações: Priorité Comunicação

55 21 2284-2189 – contato@prioritecomunicacao.com.br

FONTE Global Trust

SOURCE Global Trust

Related Links

http://www.globaltrust.com.br/