Global Voice Group accompagne l'ARPT dans la réalisation de sa vision d'une Guinée numérique inclusive et prospère

MADRID, 7 avril 2021 /PRNewswire/ -- L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) de la République de Guinée et la société Global Voice Group (GVG) sont fières d'annoncer la conclusion d'un nouveau partenariat entre les deux organisations. Paraphée à Conakry le 1er avril 2021 [MOU1] par leurs dirigeants respectifs, MM. Yacouba Cissé et James Gabriel Claude, l'entente prévoit le déploiement d'une plateforme de pointe pour la régulation de l'écosystème mobile et numérique en Guinée.



Les travaux d'installation de cette plateforme numérique débuteront le 1er juin prochain. Il s'agit, à ce jour, du plus ambitieux projet de numérisation des outils de régulation du pays, englobant des aspects majeurs tels que la gestion réglementaire des identités mobiles et numériques, de l'interconnectivité, des services data et de l'argent mobile. En vertu du contrat, GVG assumera le déploiement de la plateforme ainsi que les opérations techniques liées à celle-ci pour une période de cinq ans, au terme de laquelle la société en transférera la propriété à l'ARPT.

L'objectif de la plateforme est ambitieux : promouvoir et pérenniser un écosystème mobile et numérique inclusif, dans lequel tous les Guinéens pourront évoluer en toute confiance. Pour cela, elle met en place des technologies de régulation reposant sur l'analyse des données, qui assurent la conformité réglementaire de cet écosystème et son adéquation avec les orientations de l'État en matière de développement et d'inclusion numériques.



Pour GVG, qui a l'honneur de compter des Guinéens au sein son équipe, ce retour en Guinée représente une opportunité de contribuer à l'essor d'une société numérique en plein développement. Comme le mentionne James Claude, PDG de l'entreprise : « Nous avons un lien particulier avec la Guinée qui a été l'une des premières nations africaines à déployer nos anciennes plateformes, il y a plus de dix ans. Nous nous reconnaissons dans l'esprit visionnaire de ses dirigeants, notamment ceux de l'ARPT. Il y a entre nous une réelle convergence de vision. Avec nos nouvelles technologies qui ont beaucoup évolué avec le temps, nous sommes convaincus d'apporter des réponses concrètes aux nouveaux besoins du régulateur dans l'environnement actuel et futur des télécoms en Guinée. »

Le Directeur Général de l'ARPT, M. Yacouba Cissé, souligne quant à lui l'avènement d'une approche numérique de la régulation. Selon lui, la numérisation des outils de régulation fait l'objet d'un fort consensus dans le domaine réglementaire en Afrique. « L'ARPT a fait œuvre de pionnière à ce chapitre », rappelle-t-il, « en numérisant la régulation des interconnexions nationales et internationales dès 2009. Les nouveaux outils numériques que nous mettons en place vont beaucoup plus loin. Ils couvrent tous les aspects de l'écosystème mobile et numérique susceptibles d'affecter les abonnés guinéens qui doivent être protégés par un cadre réglementaire efficace. »



À propos de Global Voice Group

Fondé en 1998, GVG est un fournisseur mondial de solutions TIC et RegTech, dont les principaux bureaux se trouvent en Espagne et en Afrique du Sud. Par le biais de l'analytique du Big Data, GVG aide les gouvernements et les autorités à réussir leur transformation numérique et à promouvoir efficacement des écosystèmes numériques conformes et véritablement inclusifs. GVG suit, rassemble et analyse les données provenant de secteurs économiques cruciaux, et les convertit en informations exploitables, rendant ainsi possible un processus décisionnel basé sur des données fiables.



