Global Voice Group, le meilleur et le plus innovant fournisseur de regtech selon Digital Banker Africa

MADRID, 18 juillet 2023 /PRNewswire/ -- À la suite de la nomination de Global Voice Group pour les prix du « fournisseur de solutions regtech le plus innovant » et du « meilleur fournisseur de solutions regtech » en Afrique de l'Est plus tôt cette année, Digital Banker Africa a déclaré la société gagnante des deux catégories. En ce qui concerne la première catégorie, il s'agit du second prix consécutif pour GVG, qui l'avait déjà remporté en 2022.

Le comité de sélection a été très impressionné par l'approche remarquable de GVG à l'innovation dans le domaine de la technologie réglementaire. GVG était déjà un pionnier de l'utilisation des technologies numériques à des fins réglementaires avant que le terme « regtech » n'ait été créé. Les solutions innovantes de la société ont eu un impact considérable, particulièrement dans les pays africains émergents. Les facteurs clés ayant convaincu le jury incluent l'innovation de GVG en matière de regtech, ainsi que le solide palmarès de la société en tant que fournisseur de technologie en Afrique depuis plus de 25 ans.

La solution de supervision de l'argent mobile (M3) de GVG se démarque une fois de plus, en soutenant les opérations fiscales et antifraude de manière inégalée. La collaboration de GVG avec les organismes de réglementation et les institutions financières, qui vise à faciliter le respect des normes industrielles et des exigences réglementaires, a également joué un rôle décisif dans l'attribution des deux prix.

De plus, le jury a mis l'accent sur l'engagement de GVG envers la sécurité et la confidentialité des données que rassemblent ses solutions regtech, ainsi que sur l'obtention récente de la certification ISO 27001. Cette certification valide la détermination de GVG à garantir la protection des données et la conformité aux normes industrielles les plus élevées.

Le PDG de GVG, James Claude, partage sa reconnaissance pour ces prix : « C'est avec une gratitude et une fierté renouvelées que nous recevons une fois de plus la reconnaissance de Digital Banker Africa pour notre travail. En effet, nous avons été déclarés « Fournisseur de solutions regtech le plus innovant en Afrique de l'Est » deux années de suite, et pouvons maintenant ajouter à cela le prix du meilleur fournisseur de solutions regtech en Afrique de l'Est. Cela atteste à la fois de la constance et de l'esprit novateur de nos produits et services. Notre mission fondamentale est de fournir des données fiables aux gouvernements, aux autorités de réglementation et aux institutions financières, à des fins d'élaboration de politiques, et c'est une grande satisfaction pour nous d'être reconnus par une organisation spécialisée comme Digital Banker Africa dans le cadre de cette mission.

About Global Voice Group (GVG)

Global Voice Group est un fournisseur mondial de solutions regtech et govtech aux gouvernements et autorités règlementaires. Depuis 2005, nous apportons à ces institutions les avantages de l'analyse de la Big Data par le biais de plateformes technologiques avancées qui leur permettent d'obtenir des données fiables et précises concernant les secteurs économiques cruciaux. Nos solutions les soutiennent efficacement dans leurs processus décisionnels et d'élaboration de politiques dans divers domaines critiques, comme l'inclusion financière, la mobilisation des recettes intérieures, le développement durable et la conformité réglementaire.

