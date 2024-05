Globale Zusammenkunft der Partner von HONGQI 2024: Gemeinsam gewinnen wir, gestalten wir die Zukunft

PEKING, 1. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die „HONGQI Global Partner Conference 2024" fand im China World Hotel statt und kennzeichnete einen entscheidenden Moment für die Luxusautomobilmarke. Unter dem Motto „Together We Win, Shape the Future" (Gemeinsam gewinnen wir, gestalten wir die Zukunft) trafen sich fast 200 Teilnehmer in Repräsentation der globalen Partner von HONGQI, um den Kurs für die Entwicklung der Marke im kommenden Jahr festzulegen.

Die Konferenz wurde mit strategischen Diskussionen zum Thema „Win-Win 2.0" eingeleitet. Diese Sitzung befasste sich mit den detaillierten Entwicklungsplänen von HONGQI für 2024 und reflektierte über die Erfolge bei den Verkaufszielen in Übersee im Jahr 2023.

Im Laufe des vergangenen Jahres hat HONGQI nach und nach 10 Länder, darunter Deutschland und Dänemark, erschlossen und damit sein Vertriebsnetz in Übersee auf insgesamt 28 Länder und Regionen mit 128 Geschäften erweitert, wodurch eine vollständige Abdeckung der wichtigsten Märkte gewährleistet ist. Darüber hinaus haben die strategischen Partnerschaften von HONGQI die allererste Montageproduktion außerhalb Chinas ermöglicht und damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu Produktion und Vertrieb in Übersee gelegt. HONGQI ist für seine Eleganz und sein Prestige bekannt und hat Partnerschaften mit angesehenen Plattformen wie Nervora & Vogue Arabia und Ekornes & IMG Comfort geschlossen, was seinen Status als weltweit anerkannte Automarke festigt.

Das Engagement der Marke für herausragende Leistungen wurde durch die erfolgreiche Einführung des neuen H5 im Nahen Osten weiter unterstrichen, der mit Auszeichnungen wie dem Saudi National Automotive Award prämiert wurde. Darüber hinaus hat die Einrichtung strategisch positionierter Ersatzteillager in den Niederlanden und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu einer geschätzten Zufriedenheitsrate von 95 % bei der Ersatzteilverfügbarkeit beigetragen und zu einer erheblichen Verkürzung der Lieferzyklen und einer deutlichen Verbesserung der globalen Servicekapazitäten geführt.

Während der Konferenz gab HONGQI seinen globalen Partnern seinen Entwicklungsplan für die nächsten fünf Jahre bekannt, der auf das außerordentliche Ziel ausgerichtet ist, bis 2028 weltweit eine Million Verkäufe zu erreichen. In Bezug auf die Produktentwicklung verpflichtet sich HONGQI, in den nächsten fünf Jahren mindestens 12 neue Modelle in Übersee einzuführen, darunter sechs Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik, drei energieeffiziente Modelle und drei Modelle der Luxusklasse im Rahmen der „HONGQI Golden Sunflower"-Reihe, wodurch die Produktmatrix auf „7+7+3" ausgeweitet wird. Darüber hinaus wird HONGQI die Anpassung von PHEV-, REEV- und Rechtslenkermodellen beschleunigen, um eine umfassende Abdeckung vom B-Segment bis zum E-Segment und von Elektro- zu Hybridfahrzeugen zu gewährleisten und so die unterschiedlichen Marktanforderungen zu erfüllen.

Was die Produktionskapazitäten betrifft, so wird HONGQI sechs große Stützpunkte in Südostasien, Europa, Zentralasien und Lateinamerika mit einer jährlichen Produktionskapazität von über 100.000 Fahrzeugen pro Stützpunkt einrichten, um ein örtlich angepasstes Produktangebot zu gewährleisten, das den regionalen Präferenzen entspricht.

Auf der Grundlage seines Engagements für Innovation und Nachhaltigkeit wird HONGQI auch weiterhin die Zukunft der Luxusfahrzeuge gestalten, neue Maßstäbe setzen und Kunden auf der ganzen Welt unvergleichliche Erlebnisse bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2401435/HONGQI.jpg