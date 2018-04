GLOBALFOUNDRIES et Toppan Photomasks prolongent leur joint-venture de photomasques de pointe en Allemagne

Détenue à parts égales par TPI et GF, la joint-venture AMTC a déjà fait l'objet d'une prolongation en 2012 afin d'augmenter davantage les capacités des outils. Cette nouvelle prolongation de l'accord vise à poursuivre la mise en œuvre de la charte actuelle pour la fabrication de masques de production ainsi que le développement de la technologie des masques pour des géométries de plus en plus petites. GF est à la fois le partenaire de TPI dans cette joint-venture et un client stratégique et critique, tandis que TPI est le fournisseur de masque préféré de GF, tirant parti du réseau mondial de production d'AMTC et de TPI pour soutenir les activités mondiales de GF.

AMTC fournit l'un des éléments les plus essentiels et les plus complexes du processus de fabrication des semi-conducteurs, permettant ainsi aux consommateurs de bénéficier des dernières innovations technologiques.

Depuis sa création, la production d'AMTC a connu une croissance continue avec des taux de croissance supérieurs à 10 % ces dernières années. Des investissements importants ont permis à AMTC de suivre la cadence des progrès technologiques et de surmonter les défis de ce secteur de marché très dynamique. Rien qu'en 2017, plus de 100 millions d'euros (124 millions de dollars) ont été investis.

« De l'informatique à la communication et de l'automobile à la technologie médicale, notre double feuille de route nous permet de proposer des technologies innovantes pour servir l'intérêt de nos clients à travers le monde », a déclaré Geoff Akiki, directeur des opérations mondiales relatives aux masques chez GF. « Qu'ils choisissent le FD-SOI qui met l'accent sur l'efficacité énergétique ou le FinFET qui met l'accent sur la haute performance, des masques lithographiques de pointe sont nécessaires dans les deux cas. AMTC est un excellent partenaire et fournisseur pour ces types de masques. Nous sommes particulièrement heureux de savoir que l'expérience d'AMTC sera pleinement mise à profit pour nous maintenir à la fine pointe de la technologie dans le domaine des puces. »

« Forte de plus de 15 ans d'existence, cette joint-venture est l'une des plus longues de l'histoire de l'industrie des masques », a déclaré Mike Hadsell, PDG de TPI. « Cela témoigne de la synergie et de l'engagement des partenaires, ainsi que de la force des membres des équipes d'AMTC et de Toppan à Dresde. AMTC est vraiment une joint-venture de premier ordre qui a fourni des masques de haute qualité aux clients de TPI, tant en Europe que dans le reste du monde. »

« AMTC a été fondée avec pour mission d'être le premier choix de ses clients pour les photomasques. Pour atteindre cet objectif, notre équipe expérimentée et dévouée s'attache à fabriquer à des coûts raisonnables et dans les meilleurs délais des masques de haute qualité pour plusieurs nœuds. Ce faisant, les partenaires ont continué à renforcer leur relation tout en permettant à AMTC d'être une ressource précieuse pour notre clientèle internationale dont les exigences sont élevées », a souligné Thomas Schmidt, directeur général d'AMTC. « AMTC a été créée pour soutenir la production de microprocesseurs d'AMD à Dresde au nœud 65 nm/90 nm. Nous sommes allés bien au-delà et nous nous projetons au-delà du nœud 14 nm actuel. »

AMTC a été fondée en 2002 par AMD, Infineon Technologies et DuPont Photomasks, qui est devenue TPI en 2005. Par la suite, en 2009, GF et TPI en sont devenues les propriétaires en partenariat. Depuis 2002, AMTC a fait l'objet d'un investissement total de plus de 600 millions USD. L'usine de production de masques emploie plus de 250 ingénieurs et autres spécialistes. La société agrandit actuellement son équipe; consultez la page Carrière d'AMTC pour connaître les postes à pourvoir.

À propos de Toppan Photomasks

Toppan Photomasks, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Toppan Printing Co., Ltd., une société mondiale diversifiée dont les revenus ont dépassé les 14 milliards USD en 2016. Toppan Photomasks fait partie de Toppan Group, un groupe de sociétés de photomasques. Premier fournisseur mondial de photomasques, Toppan Group exploite la plus importante et la plus avancée des usines de production et propose une gamme complète de technologies de photomasques et de capacités de recherche et développement pour répondre aux exigences de l'industrie des semi-conducteurs qui demande des produits et des services de plus en plus sophistiqués et divers. Le siège social de Toppan Photomasks se trouve à Round Rock, au Texas. Pour plus d'informations, consultez www.photomask.com.

À propos de l'activité de fabrication de photomasques de Toppan Printing

Toppan Printing est le premier fabricant de photomasques au monde. La société soutient l'industrie mondiale des semi-conducteurs, du lancement initial du processus de fabrication de semi-conducteurs jusqu'à la production commerciale, en fournissant une technologie de masque photographique à la pointe de la technologie. Toppan est le seul fabricant mondial de photomasques à fournir des produits de la plus haute qualité à des clients au Japon, aux États-Unis, en Europe et en Asie, et ce dans les meilleurs délais. Pour plus d'informations, consultez www.toppan.co.jp.

À propos de GLOBALFOUNDRIES

GLOBALFOUNDRIES est une fonderie de semi-conducteurs de premier ordre offrant un service complet. Elle propose une combinaison unique de services de conception, de développement et de fabrication aux sociétés technologiques les plus brillantes au monde. Avec une capacité de production mondiale couvrant trois continents, GF permet de donner forme à des technologies et des systèmes qui transforment les industries et donnent aux clients le pouvoir de façonner leur marché. GF appartient à Mubadala Investment Company. Pour plus d'informations, consultez http://www.globalfoundries.com.

* Les noms des sociétés, produits et services figurant dans ce communiqué de presse sont des marques ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

* Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à jour à la date de publication et sont sujettes à changement sans préavis.

