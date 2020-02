Globalna marka Nikki ogłasza otwarcie Nikki Beach Montenegro

-- Marka otwiera drugi kurort w Czarnogórze w tym roku --

MIAMI, 13 lutego 2020 r. /PRNewswire/ -- Sieć Nikki Beach, rodzinna międzynarodowa luksusowa marka stylu życia i turystyki, ogłosiła dziś otwarcie drugiego kurortu w Czarnogórze. Nikki Beach Montenegro ma otworzyć swoje podwoje wczesnym latem 2020 r. i dołączy do sąsiedniego kurortu Nikki Beach Resort & Spa Montenegro, który, jak wcześniej ogłoszono, otwarty zostanie na przełomie roku 2022 i 2023.

Sieć Nikki Beach, pierwszy i oryginalny koncept luksusowych klubów plażowych z 13 kurortami na całym świecie, przerodziła się w szanowaną markę klubów plażowych i uznaną firmę hotelarską.

Znajdujący się w Budvie i położony w zatoce Tivat kurort Nikki Beach Montenegro obejmuje restaurację na 250 gości i klub plażowy skupiający się na kluczowych elementach marki. Położony w pobliżu Porto Montenegro, znajdującego się w odległości dziesięciominutowej przejażdżki łodzią, kompleks obejmie butikowy kurort z 45 pokojami, siłownię i luksusowe spa. Z kurortu będą rozciągać się spektakularne widoki na morze i góry, a ukierunkowanie w stronę zatoki zapewni bezpośredni dostęp do wody i dwóch przystani. Lokalizacja będzie dobrze służyć społeczności miłośników jachtów jako czołowe miejsce docelowe.

Nikki Beach Montenegro obejmie trzy specjalne baseny, jeden o profilu bardziej sportowym oraz dwa dodatkowe baseny relaksacyjne dla gości kurortu. Dwa baseny połączy malowniczy wodospad, a nad jednym z basenów wzniesiony zostanie most prowadzący do morza. Jeżeli chodzi o zakwaterowanie, kurort będzie miał w ofercie wyważony wybór dużych pokoi i apartamentów.

– Z radością wprowadzamy naszą międzynarodową markę do nowego kraju – skomentowała Lucia Penrod, główna dyrektor wykonawcza Nikki Beach Global. – Piękna linia brzegowa i widowiskowe pasma górskie Czarnogóry przyciągają fanów naszej marki w trakcie corocznych, letnich podróży – dodała dyrektor.

Kurort Nikki Beach Montenegro wykończony będzie w charakterystycznym stylu marki z zachęcającym połączeniem bieli i akcentów drewna. Taras otoczony drzewami palmowymi z leżakami, krzesłami i kabinami plażowymi skierowany będzie w stronę wody i gór. Sześć elementów marki: muzyka, kuchnia, rozrywka, moda, film i sztuka podkreślonych będzie na każdym kroku.

W kurorcie dostępna będzie kuchnia w ciągu dnia i na kolacje serwująca inspirowane podróżami po świecie menu łączące przystępne dania charakteryzujące się zdrowiem, piękną prezentacją i prostym przygotowaniem. Goście będą mogli skosztować dużych plater z owocami morza, smacznych łódek sushi, kolorowych sałatek i międzynarodowych hitów związanych z lokalizacjami marki na całym świecie.

Nikki Beach zapewni w kurorcie docenianą kulturę muzyczną, sprowadzając na miejsce DJ-ów i muzyków grających chill house, happy house, deep house, afro house, Latin house i nie tylko. Wewnętrzny saksofonista, a także inni muzycy, zapewni atmosferę u podstaw niezapomnianych chwil.

Drugi projekt w okolicy – Nikki Beach Resort & Spa Montenegro – znajduje się na prywatnym półwyspie w zatoce Budvy i będzie częścią luksusowego osiedla prywatnych willi. Kurort, który ma zostać otwarty na przełomie roku 2022 i 2023, obejmie 150 pokoi i apartamentów, 20 ultraluksusowych willi, trzy odrębne prywatne plaże, przystań, Nikki Spa, Tone Gym i pięć restauracji, w tym już działającą Key West.

– Restauracja i klub plażowy Nikki Beach Montenegro wniesie tej wiosny do Czarnogóry bezprecedensowy poziom rozrywki, kuchni i energii – skomentował Alexander Schneider, prezes działu Global Nikki Beach Hotels & Resorts. – Pobliski kurort Nikki Beach Resort & Spa Montenegro połączy to, co najlepsze z dwóch światów i będzie luksusowym hotelem butikowym oferującym idealną atmosferę do relaksu i wypoczynku w duchu Nikki Beach – dodał prezes.

Niedawno, w sierpniu 2019 r., przy współpracy z Nikki Beach Hotels & Resorts EMEA marka otworzyła Nikki Beach Resort & Spa Santorini. Poza tym po najlepszym sezonie od otwarcia marka Nikki Beach Hotels & Resorts zdecydowała się na długoterminowe przedłużenie kontraktu z Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli (także w Grecji). Jak niedawno ogłoszono marka będzie dalej rozbudowywać portfolio przez dodanie kurortu Nikki Beach Resort & Spa Sri Lanka, który jest obecnie w budowie.

W tym roku Nikki Beach skupia się na ekspansji w branży luksusowego stylu życia i otwarciach nowych lokalizacji w ciągu następnych pięciu lat. Wraz z dodawaniem nowych lokalizacji i projektów do planów na przyszłość rezygnujemy z prowadzenia Nikki Beach Resort & Spa Bodrum.

W 2019 r. sieć Nikki Beach Global obchodziła 20-lecie działalności przez ważne wydarzenia w klubach plażowych i kurortach. Marka została założona przez przedsiębiorcę Jacka Penroda z żoną Lucią w Miami Beach w 1998 r. Dziś Nikki Beach Global to międzynarodowa, wszechstronna firma turystyki luksusowej licząca 13 klubów plażowych na całym świecie, w tym w Versilia, Saint Barth, Saint Tropez, Dubaju, Monte Carlo, Marbelli i Ibizie oraz cztery hotele i kurorty. Biura Nikki Beach Global znajdują się w Miami, Marbelli, Barcelonie, Genewie i Dubaju.

O Nikki Beach Global:

W 1998 r. przedsiębiorca Jack Penrod przedstawił światu Nikki Beach, pierwszy i oryginalny koncept klubów plażowych łączących elementy muzyki, kuchni, rozrywki, mody, filmu i sztuki w jedno. Dziś Nikki Beach świętuje ponad 20 lat działalności. Sieć jest obecnie globalną, wszechstronną marką turystyki stylu życia obejmującą 13 klubów plażowych, 4 hotele i kurorty, oddział mody (w tym butików stylu życia), specjalne wydarzenia i Nikki Cares, organizację charytatywną nie dla zysku typu 501c3.

Nikki Beach można obecnie doświadczyć w: Miami Beach, USA; Saint Tropez, Francja; Saint Barth, Karaiby; Marbella, Hiszpania; Koh Samui, Tajlandia; Majorka, Hiszpania; Ibiza, Hiszpania; Monte Carlo, Monako; Dubaj, ZEA; Versilia, Włochy; Barbados, Karaiby i Costa Smeralda, Włochy. Każdego roku Nikki Beach otwiera tymczasową lokalizację w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes we Francji i tymczasowy salon przez całe lato nad wodą w Porto Cervo we Włoszech. Oddział Hotels & Resorts zarządza kurortami w Koh Samui, Tajlandia; Porto Heli, Grecja; Dubaj, ZEA i Santorini, Grecja.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.nikkibeach.com.

O oddziale Nikki Beach Hotels & Resorts:

Od powstania w 2007 r. oddział Nikki Beach Hotels & Resorts zrewolucjonizował tradycyjny model biznesowy hoteli przez zaoferowanie nowego konceptu na bazie wyjątkowych elementów stylu życia i kuchni. Hotele i kurorty Nikki Beach są naturalnym przedłużeniem marki i wnoszą atmosferę klubu plażowego do kurortu. Poza samymi pokojami hotelowymi DNA Nikki Beach widać w każdym elemencie międzynarodowych kurortów, od specjalnie opracowanych kuchni, przez spa po fitness, w tym Key West, Café Nikki, Nikki Spa i Tone Gym, po dynamiczne wykończenie, przyjazną obsługę i wyjątkową rozrywkę. Z lokalizacjami w Koh Samui, Tajlandia; Porto Heli, Grecja; Dubaju, ZEA i Santorini, Grecja Nikki Beach Hotels & Resorts nabiera tempa w opracowywaniu koncepcji, budowie i prowadzeniu luksusowych kurortów na całym świecie na najlepszych plażach i w lokalizacjach miejskich.

