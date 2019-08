Globant adquiere Belatrix Software y fortalece su liderazgo en la transformación digital y cognitiva

LUXEMBURGO, 14 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Globant (NYSE: GLOB), una compañía nativa digital que ofrece servicios de tecnología innovadores, anunció hoy la adquisición de Belatrix Software, compañía líder en desarrollo de productos agile con 20 años de experiencia y presencia en Perú, Colombia, España, Estados Unidos y Argentina.

Con esta adquisición Globant refuerza su liderazgo en la región ayudando a algunas de las empresas más importantes del mundo a transformarse en el espacio digital y cognitivo. Fortalece, además, su amplia experiencia en industrias centrales como finanzas, seguros, salud y retail.

"Belatrix comparte nuestra visión y enfoque en crear experiencias digitales exitosas para los clientes más exigentes en las principales industrias. Han sabido brindar las mejores soluciones para una extraordinaria lista de clientes, que incluye muchas compañías de la lista Fortune 500. La cartera de clientes de Belatrix reforzará nuestro plan 50-squared, brindando transformación digital estratégica a algunas de las organizaciones más grandes del mundo", dijo Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant.

Belatrix Software es uno de los proveedores de servicios de software de más rápido crecimiento, con una amplia experiencia en desarrollo agile y metodologías optimizadas de gestión de proyectos. Trabaja con prestigiosas marcas como FIS, PWC, NEC, Adobe y AOL, entre otras. La empresa cuenta con 600 profesionales de TI que trabajan con las principales tendencias, como transformación digital, metodologías ágiles, desarrollo de producto y más.

Luis Robbio, CEO y cofundador de Belatrix dijo: "Estamos muy entusiasmados de sumarnos a Globant. Compartimos los mismos valores, la cultura de innovación y de crecimiento. Estamos seguros que esto traerá nuevas oportunidades profesionales para nuestros empleados y llevará a la compañía al siguiente nivel."

Alex Robbio, Presidente y cofundador de Belatrix dijo: "Con Globant podremos acentuar nuestra presencia en Estados Unidos y actualizar la oferta de servicios a nuestros clientes en áreas como Inteligencia Artificial, Machine Learning y Experiencia con el Cliente, para continuar deleitándonos con excelentes soluciones digitales".

"Un equipo de excelencia es la clave para poder enfrentar las exigencias de las organizaciones más importantes a nivel global. Con Belatrix, estamos sumando talento y fortaleciendo nuestro equipo de profesionales, que ya es líder en América Latina, en las más grandes industrias y con las últimas tecnologías", agregó Martín Umaran, Chief of Staff y cofundador de Globant.

Acerca de Globant

Somos una compañía nativa digital donde la ingeniería, el diseño y la innovación se encuentran para llegar a gran escala. Utilizamos las últimas tecnologías en el campo digital y cognitivo para propulsar su organización en todo aspecto.

Globant tiene más de 9.200 profesionales y está presente en 17 países trabajando para compañías como Google, Southwest Airlines, EA y BBVA, entre otras.

Fuimos nombrados Líder Mundial en Servicios de Consultoría en Estrategias Digitales en el reporte IDC MarketScape (2016 y 2017)*.

Fuimos destacados como caso de estudio en Harvard , MIT y Stanford .

, y . Somos miembros del Cybersecurity Tech Accord.

Para más información visita www.globant.com .

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido del Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Las expectativas relacionadas con las operaciones de Globant y Belatrix Software pueden diferir de sus resultados reales y, en consecuencia, usted no debe confiar en estas declaraciones prospectivas como predicciones de eventos futuros. En algunos casos, usted puede identificar las declaraciones prospectivas por la terminología utilizada, como "creer", "puede", "estimar", "Continuar", "anticipar", "intentar", "debería", "planificar", "esperar", "predecir", "potencial" o el uso en negativo de estos términos, u otras expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, expectativas con respecto a desempeño futuro, a la satisfacción de las condiciones previas para el cierre de la transacción propuesta y de las fechas estimadas para el cierre de la transacción propuesta. Estas declaraciones prospectivas se encuentran sujetas a riesgos significativos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados esperados, la mayoría de los cuales están fuera del control de Globant y Belatrix Software y son difíciles de predecir. Los factores que pueden causar tales diferencias incluyen, pero no están limitados a: (1) la capacidad de reconocer los beneficios anticipados de la transacción propuesta, (2) costos relacionados con la transacción propuesta, (3) cambios en las leyes o regulaciones aplicables, (4) la demanda respecto a los servicios provistos por Belatrix Software, junto con la posibilidad de que Belatrix Software puede verse afectado negativamente por otros factores económicos, comerciales y/o competitivos; y (6) otros factores desarrollados bajo el encabezado "Risk Factors" en nuestro 20F más reciente, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores en Estados Unidos ("Securities and Exchange Commission").

Debido a estas incertidumbres, usted no debe tomar ninguna decisión de inversión basada en estas estimaciones y declaraciones prospectivas. Salvo lo requerido por la ley, no nos comprometemos a actualizar públicamente estas declaraciones prospectivas, por cualquier motivo, con posterioridad a la fecha de este comunicado de prensa, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Contact

Lucia María Ledesma

lucia.ledesma@globant.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/460822/globant_logo.jpg

FUENTE Globant

