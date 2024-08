Globe conserve sa place dans l'indice FTSE4Good pour la 9e année consécutive

MANILLE, Philippines, 12 août 2024 /PRNewswire/-- Globe, l'un des principaux opérateurs de télécommunications et plateforme de solutions numériques des Philippines a conservé sa place dans la prestigieuse série d'indices FTSE4Good pour la neuvième année consécutive, soulignant l'engagement inébranlable du leader de la téléphonie mobile en matière de pratiques durables.

Créée par le fournisseur mondial d'indices et de données FTSE Russell, la série d'indices FTSE4Good est conçue pour mesurer la performance des entreprises qui font preuve de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les indices FTSE4Good sont utilisés par un grand nombre d'acteurs du marché pour créer et évaluer des fonds d'investissement responsable et d'autres produits.

Les évaluations de l'indice FTSE Russell sont basées sur les performances dans des domaines tels que la gouvernance d'entreprise, la santé et la sécurité, la lutte contre la corruption et le changement climatique. Les entreprises incluses dans la série d'indices FTSE4Good répondent à une variété de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

« Nous sommes déterminés à susciter des changements positifs au sein de notre organisation et des communautés que nous servons. Cette reconnaissance nous motive à poursuivre nos efforts et à continuer à être une entreprise citoyenne responsable », a déclaré Yoly Crisanto, responsable du développement durable et de la communication d'entreprise chez Globe.

Globe a intégré le développement durable dans ses activités de base, en commençant par identifier les sujets importants. Grâce à son étude de matérialité bisannuelle, l'entreprise est en mesure de hiérarchiser les principales préoccupations de ses parties prenantes. Globe effectue également un exercice d'évaluation des risques au niveau de l'entreprise, dans lequel les risques liés au développement durable sont inclus. Cette activité annuelle, à laquelle participent la direction générale et les comités de gestion de toutes les unités commerciales, garantit que Globe reste vigilante et proactive dans ses efforts de développement durable.

En appliquant une approche à la fois descendante et ascendante, les dirigeants définissent les ambitions en matière de développement durable, les alignent sur les objectifs commerciaux de l'entreprise et allouent les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les employés innovent et proposent des solutions pour s'assurer que les ambitions sont sur la bonne voie en termes de réalisation. Les employés et les dirigeants bénéficient de mesures d'incitation pour favoriser l'adoption et la responsabilisation des engagements et des objectifs en matière de développement durable.

Des conseils du développement durable ont été mis en place comme plateformes pour améliorer les compétences, partager les meilleures pratiques et discuter des défis et des opportunités liés au développement durable afin de mieux servir les clients. Des guides ESG internes ont également été élaborés pour offrir des conseils pratiques.

Adhérant aux principes de transparence et de responsabilité, Globe publie chaque année son rapport intégré afin de partager ses performances ESG. Ce rapport résume la manière dont Globe crée de la valeur pour et avec ses parties prenantes afin d'avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Le rapport marque également la deuxième année d'adoption des mesures ESG de la GSMA pour la téléphonie mobile, soulignant l'impact matériel de l'entreprise sur les indicateurs clés de performance spécifiques à l'industrie de la téléphonie mobile, en particulier dans les domaines de l'environnement, de l'inclusion numérique, de l'intégrité numérique et de la chaîne d'approvisionnement durable.

Le rapport intégré fait l'objet d'une vérification externe afin de s'assurer que les informations et les données de performance liées au développement durable non financier sont conformes aux normes de reporting de la GRI et de la SASB et aux principes d'inclusion des parties prenantes, de matérialité, de réactivité, de fiabilité, d'exhaustivité et de neutralité.

De même, pour la première fois, Globe a obtenu une déclaration de vérification indépendante certifiant la juste représentation des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre de Globe, couvrant les émissions de portée 1, de portée 2 et de portée 3.

Pour plus d'informations sur les initiatives de Globe en matière de développement durable, veuillez consulter le site https://www.globe.com.ph/about-us/sustainability.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479667/Globe_secures_spot_in_FTSE4Good_Index_for_9th_consecutive_year__1.jpg