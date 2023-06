Globe et LotusFlare lancent un service prépayé de fibre optique à haut débit pour rendrela fibre optique plus accessible

Globe innove à l'aide de LotusFlare DNO Cloud, de la nouvelle application GlobeOne et de GCash, en vue d'offrir le seul service entièrement numérique prépayé de fibre optique à haut débit aux Philippines

SANTA CLARA, Californie, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- LotusFlare , un fournisseur de services managés de commerce et de monétisation cloud-native qui offre un système de support commercial numérique aux fournisseurs de services de communication, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Globe Telecom . L'objectif des deux sociétés est de mettre à la disposition de tous les Philippins des services numériques prépayés de fibre optique à haut débit. Le nouveau service prépayé, qui porte le nom « GFiber Prepaid », est un ajout innovant à la gamme de services de fibre optique à haut débit de Globe, Globe At Home .

« L'offre GFiber Prepaid change la donne pour les Philippins, en leur permettant d'expérimenter la puissance de la connectivité Internet par fibre optique adaptée aux besoins de toute la famille. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de Globe de démocratiser l'accès et de rendre ses services de connectivité fiables plus accessibles à tous les segments du marché », a déclaré Issa Cabreira, directeur commercial de Globe Telecom.

« Globe rend également l'expérience de la fibre optique à haut débit simple et gratifiante en intégrant l'offre GFiber Prepaid dans l'application GlobeOne , qui gère tous les services avec Globe, ainsi qu'en la combinant avec GCash , pour des paiements faciles et sécurisés. Nous sommes très heureux d'avoir LotusFlare pour partenaire, et du rôle déterminant que la société a joué en aidant Globe à offrir des services de fibre optique à haut débit à un plus grand nombre de Philippins », a-t-elle ajouté.

« Je tiens à remercier tous les collaborateurs de Globe et de LotusFlare qui ont contribué à la naissance de ce service révolutionnaire pour tous les Philippins », a affirmé Sam Gadodia, PDG et cofondateur de LotusFlare. « LotusFlare a été fondé autour de l'idée de rendre l'Internet mobile accessible à tous et le projet GFiber Prepaid a été réalisé en gardant cette idée fondamentale à l'esprit. LotusFlare est fière de son partenariat avec Globe et se réjouit d'aider Globe à continuer à innover et à simplifier la technologie et l'expérience des clients ».

LotusFlare DNO Cloud , un service managé de commerce et de monétisation cloud-native qui fournit un BSS numérique aux fournisseurs de services de communication, sert de base logicielle entièrement numérique à GFiber Prepaid. La solution LotusFlare DNO Cloud pour GFiber Prepaid a été déployée, intégrée et testée sur une période de 7 mois et peut s'exécuter sur AWS (Amazon Web Services).

