Globe obtient un score CDP de « B » pour la troisième année consécutive

MANILLE, Philippines, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- Affirmant son engagement en faveur de la gestion de l'environnement et du développement durable, Globe, l'une des principales plateformes de solutions numériques aux Philippines, a maintenu son score CDP (anciennement Carbon Disclosure Project) à « B » pour la troisième année consécutive, le plus élevé parmi les opérateurs de télécommunications philippins en 2023.

Le CDP, une organisation caritative à but non lucratif renommée, gère un système mondial de divulgation pour la gestion des impacts environnementaux, reconnu comme l'étalon-or en matière de rapports sur l'environnement. Il fournit l'ensemble de données le plus complet sur les mesures prises par les entreprises et les villes pour gérer et atténuer les risques environnementaux.

En obtenant la note B pour 2023, Globe est entré dans le groupe de gestion du CDP, une distinction qui ne peut être obtenue qu'en dépassant un pourcentage seuil de points de sensibilisation disponibles. Ce résultat implique de faire preuve d'une évaluation générale des questions environnementales et d'une conscience fondamentale de la façon dont ces questions se recoupent avec les activités de l'entreprise.

« Nous sommes conscients du rôle essentiel que nous jouons dans l'atténuation du changement climatique et nous nous engageons à mettre en œuvre notre action climatique de manière à la fois efficace et durable. Cette reconnaissance réaffirme notre volonté de continuer à faire progresser notre programme de développement durable, en suscitant des changements positifs dans notre secteur et au-delà », a déclaré Yoly Crisanto, responsable du développement durable et de la communication d'entreprise au sein du groupe Globe.

Globe a mis en œuvre ses programmes d'action climatique par le biais de plusieurs stratégies innovantes. Jusqu'à présent, elle a fait passer 27 sites à l'énergie renouvelable et explore des solutions d'énergie alternative telles que les groupes électrogènes solaires hybrides et les panneaux solaires sur site, en particulier pour les sites à forte consommation d'énergie.

Globe a également déployé plus de 9 000 solutions de réseaux verts, notamment des technologies de carburants plus propres, des systèmes de refroidissement à haut rendement énergétique et des solutions de batteries qui soutiennent le passage à l'énergie renouvelable. Elle utilise également des systèmes de surveillance intelligents pour optimiser l'utilisation de l'énergie et les opérations de maintenance, améliorant ainsi l'efficacité et la durabilité de son infrastructure de réseau.

Outre ses stratégies opérationnelles, Globe engage sa chaîne d'approvisionnement dans sa démarche de développement durable. Le code d'éthique des fournisseurs de l'entreprise et les critères de durabilité pour l'évaluation des fournisseurs garantissent que ces derniers s'alignent sur les normes de durabilité de Globe.

De même, la Sustainability Academy for the Supply Chain (académie du développement durable pour la chaîne d'approvisionnement) permet aux fournisseurs de Globe d'acquérir des principes et des pratiques essentiels en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG), garantissant ainsi que ces valeurs sont intégrées dans leurs stratégies commerciales.

La reconnaissance continue de Globe par le CDP souligne son leadership en matière de transparence et d'action environnementale dans le secteur des télécommunications du pays. Ces réalisations servent de modèle pour montrer comment les entreprises peuvent intégrer efficacement la gestion de l'environnement dans leurs activités commerciales et contribuer à une économie plus durable et plus résiliente.