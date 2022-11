GLOBELEQ SIGNE UN ACCORD-CADRE SUR L'HYDROGÈNE VERT AVEC LE GOUVERNEMENT ÉGYPTIEN À LA COP27

SHARM EL SHEIKH, Égypte et LONDRES, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Globeleq, la principale compagnie d'électricité indépendante en Afrique, a signé un accord-cadre avec l'Autorité Générale pour la Zone Économique du Canal de Suez (SCZONE), le Fonds souverain d'Égypte pour l'investissement et le développement (TSFE), la New and Renewable Energy Authority (NREA), et l'Egyptian Electricity Transmission Company (EETC), pour le développement conjoint d'un site de production d'hydrogène vert à grande échelle dans la Zone Économique du Canal de Suez.

La cérémonie de signature s'est tenue lors de la 27e Conférence des Parties (COP27) à Sharm El Sheikh en présence de Mohamed Shaker El-Markabi (ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables), d'Hala H. Elsaid (ministre de la Planification et du Développement économique), de Rania Al Mashat (ministre de la Coopération internationale) et de Tarek El Molla (ingénieur et ministre du Pétrole et des Ressources minérales), ainsi que de l'ambassadeur britannique en République arabe d'Égypte, S.E. Gareth Bayley, membre de l'OBE.

En tant que promoteur et investisseur principal, Globeleq développera, financera, construira, possédera et exploitera le projet d'hydrogène vert. Au cours des 12 prochaines années, il sera développé en trois phases, et totalisera 3,6 GW d'électrolyseurs alimentés par un volume d'énergie solaire photovoltaïque et éolienne pouvant aller jusqu'à 9 GW. La première phase consistera en un projet pilote qui produira 100 000 tonnes par an d'ammoniac vert à partir d'hydrogène, principalement destiné à l'exportation vers l'Europe et l'Asie, pour une utilisation dans les engrais et qui devrait commencer d'ici 2026-2027. D'autres utilisations finales potentielles de l'hydrogène vert, y compris les carburants verts, seront envisagées à moyen et long termes, une fois qu'elles seront commercialement réalisables.

La situation géographique unique de l'Égypte, au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie, avec environ 13 % du commerce mondial qui transite par le canal de Suez, place le pays en bonne position pour devenir un pôle mondial de l'énergie verte.

Globeleq investit en Égypte depuis 2003 et possède actuellement la centrale solaire photovoltaïque ARC for Renewable Energy S.A.E située dans le parc solaire de Benban, près d'Assouan. Globeleq vise à soutenir la stratégie ambitieuse du pays en matière d'énergies renouvelables en développant de nouveaux projets d'énergies solaire photovoltaïque et éolienne, de stockage d'énergie par batterie, de dessalement de l'eau de mer et d'hydrogène vert en Égypte.

Mike Scholey, PDG de Globeleq, a indiqué : « L'expansion du secteur de l'hydrogène vert est absolument essentielle pour décarboner notre monde, et la production d'hydrogène vert est un défi à la fois technologique et commercial ; mais grâce à ce projet, Globeleq montrera comment l'hydrogène peut être produit de manière durable à grande échelle grâce aux énergies renouvelables. Nous sommes ravis de soutenir le gouvernement égyptien dans son ambitieuse démarche. »

Waleid Gamal Eldien, président de la SCZONE, a déclaré : « La signature de ce nouvel accord avec Globeleq s'inscrit dans la continuité de notre engagement à mettre en œuvre la vision de l'Égypte pour la transition vers une économie verte. Le gouvernement égyptien a conçu un plan de transition énergétique ambitieux, et des mesures actives ont été prises pour faire de la SCZONE un pôle majeur de l'hydrogène vert. Ce partenariat reflète les intérêts pour les acteurs du secteur privé à investir dans de tels projets ; acteurs qui choisissent la SCZONE comme destination pour investir dans l'hydrogène et les carburants verts afin de desservir les marchés africains et mondiaux. »

Ayman Soliman, PDG du Fonds souverain d'Égypte, a affirmé : « Ce grand succès marque une étape importante pour la stratégie verte de l'Égypte et n'a été possible que grâce à la ténacité de l'ensemble des commanditaires gouvernementaux et à la confiance des partenaires dans le potentiel de l'Égypte en tant que pôle d'hydrogène vert. L'Égypte a déployé d'énormes efforts dans le développement de son Programme d'hydrogène vert et a réalisé des progrès incroyables en quelques mois. La signature de cet accord contraignant témoigne de la capacité du TSFE à jouer son rôle en attirant des investissements privés dans des secteurs stratégiques. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie de décarbonisation du TSFE qui utilise des moyens durables qui profitent à l'économie et permettent à l'Égypte de se positionner comme un pôle régional d'énergie verte. »

