GlobeNet eleita "Provedora de Conectividade do Ano" no Datacloud Awards 2018

"Estou muito orgulhoso do trabalho árduo e visão que toda a equipe da GlobeNet deposita no desenvolvimento de nossa infraestrutura de rede inovadora para soluções em nuvem", declara Eduardo Falzoni CEO da GlobeNet. "No último ano, evoluímos nosso portfólio de negócios essenciais de serviços de capacidade e rede para um pacote abrangente de IP, IaaS e ofertas de conectividade em Nuvem - tudo em resposta às necessidades de nossos clientes. Para nós, o Datacloud Awards é um importante indicador de liderança para o setor da nuvem e estamos honrados em ser reconhecidos como inovadores na entrega de uma experiência de usuário superior para a conectividade internacional."

Há menos de um mês, a GlobeNet lançou um novo Cloud Connect Service que proporciona aos clientes acesso privado e seguro a todos os principais provedores globais em nuvem. Não possuindo nenhuma demanda superior à quantidade ofertada, o novo serviço permite que as empresas de diversos verticais ultrapassem a internet pública e desfrutem de um uptime (tempo de funcionamento) consistente e altamente seguro para seus aplicativos SaaS e essenciais à sua missão. Para aprimorar ainda mais a qualidade do serviço de rede na América do Sul, a GlobeNet também anunciou recentemente o desenvolvimento de um novo cabo submarino até a Argentina de 2.500 quilômetros que vai oferecer capacidades sem precedentes para streaming de conteúdo e serviços em nuvem. A empresa espera que o cabo esteja pronto para entrar em operação no primeiro semestre de 2020.

Para saber mais sobre a GlobeNet, acesse www.globenet.com.

Sobre a GlobeNet:

A GlobeNet é uma provedora de telecomunicações por atacado que conecta as Américas com um portfólio completo e integrado de serviços de rede, IP, IaaS e segurança. Todas as nossas soluções de dados e TI de baixa latência são apoiadas por nosso premiado e altamente resiliente sistema de cabo submarino de 23.500 quilômetros e pela infraestrutura de centro de dados.

A GlobeNet é uma empresa de portfólio de Fundo II de Infraestrutura da BTG Pactual. A empresa foi reconhecida como a Melhor Operadora Atacadista Regional na Premiação Mundial de Comunicação de 2017.

