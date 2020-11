Globo seleciona Bitmovin para definir novos padrões de qualidade em vídeo 4K

RIO DE JANEIRO e SÃO PAULO, 10 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Bitmovin, líder mundial em tecnologia de vídeo digital, anuncia que a Globo, o maior grupo de mídia de massa da América Latina, escolheu a Bitmovin Encoding (www.bitmovin.com) para acelerar a entrega de streams de vídeo 4K para seus assinantes digitais.

A plataforma digital da Globo is faz grande sucesso no Brasil, principalmente o Globoplay, a iniciativa OTT do grupo. O App da Globoplay já contabilizou mais de 15 milhões de downloads e é um dos produtos OTT mais acessados no Brasil. O conteúdo da Globo é incrivelmente popular entre o público de língua portuguesa porque oferece o "Padrão Globo de Qualidade". Esse é o compromisso de garantir que tudo, desde a criação de scripts de conteúdo até a tecnologia usada para fornecê-lo, seja do mais alto padrão. Como prova da dedicação da Globo em oferecer aos seus telespectadores experiências de visualização ideais, ela se concentrou em oferecer seu premiado conteúdo latino-americano em 4K. Antes da Bitmovin, a Globo usava codificadores de hardware locais, mas sabia que, para manter sua posição no mercado, precisava de um codificador baseado em nuvem que pudesse oferecer qualidade e eficiência de custo ao mesmo tempo.

"A Globo é conhecida por estabelecer padrões de qualidade no setor, e é por isso que seu noticiário nacional atrai mais espectadores do que o Oscar em qualquer noite", disse Igor Macaubas, diretor da Plataforma de Vídeo On-line da Globo. "Queríamos alavancar o poder da nuvem para que nossos espectadores pudessem vivenciar nosso ótimo conteúdo em impressionante qualidade de vídeo 4K, codificado em HEVC. Graças à sua velocidade e agilidade, a codificação baseada em nuvem da Bitmovin rapidamente se tornou nossa primeira escolha. E, desde que iniciamos o uso do serviço, reduzimos os custos operacionais e o tempo necessário para executar o fluxo de trabalho de codificação 4K, sem comprometer as experiências on-line de classe mundial pelas quais somos famosos."

O serviço de codificação em nuvem da Bitmovin oferece à Globo a capacidade de codificar um ativo de vídeo de 90 minutos em 14 minutos em toda a sua escala 4K. Esse é um fator em tempo real de 6,4 vezes, resultando em um tempo mais rápido de lançamento no mercado para a Globo, que produz mais de 3.000 horas de conteúdo novo a cada ano. Suas novelas são extremamente populares porque são uma pedra angular cultural para falantes de português em todo o mundo.

Lucas Teixeira Stephanou, gerente de produto da plataforma de vídeo na Globo acrescentou: "O Padrão Globo de Qualidade está profundamente enraizado em tudo o que fazemos, por isso fomos uma das primeiras emissoras fora dos Estados Unidos a oferecer conteúdo em 4K. É fundamental que tenhamos a capacidade de codificar nossos ativos de vídeo em velocidade sem comprometer nossos padrões de qualidade visual. A renomada codificação em três etapas da Bitmovin superou nossas expectativas, garantindo que a alta qualidade perceptual ainda possa ser fornecida durante a transmissão em níveis ideais de largura de banda."

A Globo precisava garantir que atenderia às expectativas de seu público, migrando-os rapidamente para 4K de alta qualidade. Tão importante quanto a velocidade são os padrões de qualidade visual da Globo. Para continuar a atendê-los, a Globo está utilizando a codificação em três etapas da Bitmovin, que permite selecionar as melhores opções para cada conteúdo e ajustar os requisitos de taxa de bits para otimizar a entrega de cada ativo. Esses recursos permitem que a Globo ofereça conteúdo na plataforma com mais rapidez, melhora significativamente a qualidade da imagem e reduz os custos operacionais.

"Apesar de um cenário de mídia e entretenimento que muda rapidamente e da concorrência cada vez maior na América Latina, a Globo continua a definir padrões inovadores que muitas empresas aspiram", disse Stefan Lederer, CEO da Bitmovin.. "A popularidade da Globo continua crescendo porque ela entende que um ótimo conteúdo atrai espectadores, entretanto, uma excelente qualidade de experiência os fará permanecer. A codificação de vídeo otimizada está no centro de excelentes experiências on-line, e estou ansioso para ver a Globo e a Bitmovin trabalhando juntas para definir um novo padrão na codificação de vídeo 4K."

