Glooko nomme Alfonso « Chito » Zulueta, ancien cadre supérieur chez Eli Lilly & Company, à son conseil d'administration

PALO ALTO, Californie, 28 avril 2022 /PRNewswire/ -- Glooko, Inc., principal fournisseur de solutions de suivi à distance des patients et de gestion des données pour le diabète et les maladies chroniques connexes, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Alfonso « Chito » Zulueta à son conseil d'administration.

Reconnu pour son leadership, sa réussite dans l'industrie pharmaceutique et son expérience approfondie des conseils d'administration et des associations professionnelles, M. Zulueta rejoint le conseil d'administration de Glooko après avoir occupé un poste de cadre supérieur à la tête d'un large éventail d'unités commerciales et d'affaires internationales au cours de sa carrière de plus de 30 ans chez Eli Lilly and Company. L'équipe de direction et le conseil d'administration de Glooko se réjouissent de l'étendue et de la richesse de l'expérience qu'il apporte, tandis que la société poursuit sa croissance stratégique en tant que leader de la santé numérique dans la gestion des maladies chroniques.

« Nous sommes très heureux que Chito rejoigne notre conseil d'administration et nous apprécions particulièrement sa connaissance approfondie de l'impact que les solutions de santé numériques peuvent avoir sur la gestion des maladies chroniques, a déclaré Russ Johannesson, PDG de Glooko. Il apporte à notre conseil une expérience précieuse et des perspectives uniques, puisqu'il a dirigé avec succès des entreprises internationales de soins de santé axées sur le traitement du diabète et d'autres maladies. La nomination de Chito intervient à un moment crucial pour Glooko, alors que nous continuons à élargir nos activités de thérapie numérique (Digital Therapeutics, DTx) et de recherche clinique. »

M. Zulueta a pris sa retraite à la fin de l'année 2021. Il agissait alors à titre de membre du comité exécutif et de directeur général et président de l'unité commerciale internationale de la société, et il était chargé de diriger les activités de Lilly dans toutes les zones géographiques en dehors des États-Unis et du Canada. Il a été avant cela président de l'unité commerciale des marchés émergents de Lilly, président de la division japonaise, président du groupe de produits Global Oncology and Critical Care, vice-président chargé des ventes et du marketing aux États-Unis pour l'unité commerciale neuroscience et diabète/santé familiale, et vice-président du marketing international.

« Le moment est idéal pour rejoindre le conseil d'administration de Glooko, alors que la société élargit son offre et sa présence commerciale, a indiqué M. Zulueta. Glooko accroît rapidement sa position sur le marché et est à l'origine d'une réelle innovation grâce à ses solutions de santé numériques, au service d'un plus grand nombre de patients et de professionnels de santé dans le monde entier. Je suis ravi de pouvoir mettre à profit mon expérience et mes connaissances pour aider Glooko à accélérer sa croissance et son évolution. »

M. Zulueta est également membre des conseils d'administration de CTS Corporate, Syneos Health et Calidi Biotherapeutics, Inc. Il a précédemment siégé aux conseils d'administration d'associations professionnelles, notamment la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (président du comité international), PhRMA (président du comité exécutif des affaires japonaises), la Chambre de commerce américaine du Japon (gouverneur du département du Kansai) et le Conseil des affaires américano-japonaises.

M. Zulueta a obtenu un master en administration des affaires de la Darden School of Business Administration de l'université de Virginie et une licence en économie de l'université De La Salle.

À propos de Glooko

Glooko transforme la santé numérique en mettant en contact les personnes atteintes de diabète et d'autres maladies chroniques avec leurs équipes de soins de santé, ce qui favorise la télésanté collaborative, la recherche clinique et l'amélioration des résultats en matière de santé. Les plateformes logicielles de l'entreprise recueillent et analysent les données de plusieurs appareils dans un seul endroit hautement sécurisé, ce qui permet un téléchargement à distance facile via une application ou en clinique, et produit des analyses faciles à lire grâce à des tableaux et des graphiques exploitables. La plateforme est compatible avec plus de 95 % des dispositifs mondiaux de surveillance du diabète et de la santé, ce qui donne aux patients et à leurs fournisseurs une flexibilité dans la prise en charge de leurs maladies. Avec plus de 35 milliards de points de données, Glooko est le leader mondial des données sur les patients diabétiques. Les solutions de Glooko sont disponibles dans 31 pays et en 22 langues. Pour en savoir plus, consultez le site glooko.com .

