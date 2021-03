Glooko obtient 30 millions de dollars lors d'un cycle de financement

Le nouveau capital reflète la croissance de l'entreprise et du marché

PALO ALTO, Californie, 16 mars 2021 /PRNewswire/ -- Glooko Inc. , le leader des solutions de télésurveillance des patients et de gestion des soins chroniques, y compris pour le diabète et l'obésité, a levé 30 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série D. Le financement a été dirigé par Health Catalyst Capital avec la participation des investisseurs existants Canaan Partners, Georgian, Novo Nordisk, Insulet et Mayo Clinic. Le capital servira à accélérer la croissance organique et les initiatives stratégiques à l'échelle de la vaste gamme de produits de l'entreprise, en pleine expansion, de solutions de santé numérique avancées.

« Glooko a fait un travail remarquable en mettant sur le marché des plateformes de soins de santé numériques de pointe qui permettent aux diabétiques de mieux gérer leur maladie et d'améliorer leur vie. Cette technologie permet aux médecins de mieux prendre soin des patients diabétiques en renforçant l'engagement entre les personnes diabétiques et leurs fournisseurs de soins de santé », a déclaré Charles Boorady, fondateur et associé directeur de Health Catalyst Capital. « Grâce aux innovations de Glooko, l'entreprise a connu une adoption rapide sur le marché, faisant passer son écosystème mondial à plus de 7 500 cliniques, en plus de conclure des partenariats avec bon nombre des plus grandes entreprises d'appareils médicaux pour le diabète et sociétés pharmaceutiques au monde, ainsi qu'avec les principaux systèmes de soins de santé. Nous avons hâte de soutenir l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance, alors qu'elle investit dans de nouvelles capacités à l'appui de la gestion des soins chroniques et qu'elle sert encore plus d'intervenants. »

Ce cycle de financement fait suite à une année 2020 réussie pour Glooko, l'année la plus fructueuse de son histoire, malgré la pandémie mondiale. L'an dernier, la croissance de l'entreprise a compris des partenariats clés avec de grands systèmes de soins de santé ainsi que l'extension des partenariats existants à long terme avec plusieurs grandes entreprises mondiales du secteur du diabète comme Insulet et Novo Nordisk.

Le nouveau capital permettra d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie commerciale de Glooko, consistant entre autres à augmenter l'adoption de la plateforme de télésurveillance des patients de Glooko, à élargir la commercialisation des produits dans le domaine de la recherche clinique et à intégrer de nouveaux domaines thérapeutiques.

« Les domaines des soins de santé et de la technologie connaissent une période sans précédent. La demande pour notre plateforme témoigne de ce changement radical. Glooko a connu une croissance considérable, et ce financement nous permet de poursuivre sur notre lancée en fournissant les technologies de pointe pour lesquelles nous sommes reconnus », a déclaré Russ Johannesson, PDG de Glooko. « Aujourd'hui plus que jamais, l'industrie des soins de santé est à la recherche de nouvelles technologies plus intelligentes, que ce soit pour les soins aux patients ou la recherche de nouvelles thérapies. Je suis ravi de diriger l'équipe de Glooko dans la réalisation de notre mission consistant à améliorer les résultats en matière de santé en mettant les personnes atteintes de diabète et d'autres maladies chroniques en contact avec leurs professionnels de la santé. »

À propos de Glooko

Glooko transforme les soins de santé numérique en mettant les diabétiques en contact avec leurs professionnels de la santé, permettant ainsi les soins de santé à distance, la recherche clinique et une meilleure collaboration. Les plateformes logicielles de l'entreprise permettent de gérer le diabète en tirant parti de données provenant des glucomètres, des systèmes de mesure en continu du glucose, des pompes à insuline, des stylos injecteurs et des outils de suivi des activités, de façon à rassembler les renseignements en un seul endroit. Les données sont facilement téléversées à distance au moyen d'une application ou en clinique, transmises de façon sécuritaire et visualisées dans des tableaux et des graphiques pratiques. Cela crée une base solide permettant la collaboration et la prise de décisions éclairées en matière de traitement. Les plateformes sont compatibles avec la grande majorité des appareils disponibles pour le diabète, ce qui donne aux diabétiques et à leurs fournisseurs de soins la liberté de choix. Plus de 3 millions d'utilisateurs ont bénéficié des données sur le diabète grâce aux solutions de Glooko, qui sont utilisées dans 27 pays et 20 langues et auxquelles les chefs de file mondiaux du traitement du diabète font confiance. Le siège social américain de l'entreprise est situé à Palo Alto, en Californie, et son siège européen est situé à Göteborg, en Suède. Pour en savoir plus, consultez le site glooko.com .

À propos de Health Catalyst Capital

Health Catalyst Capital Management est un gestionnaire de fonds indépendant qui investit dans des entreprises de technologies de l'information et de services technologiques en phase de croissance dans le secteur des soins de santé, et qui cherche à améliorer la condition humaine et à promouvoir les soins fondés sur la valeur. HCC a été formée par une équipe d'investisseurs et d'exploitants chevronnés du secteur des soins de santé à la recherche d'occasions d'investissement rentables qui améliorent la condition humaine et font la promotion de soins fondés sur la valeur.

Pour en savoir plus, consultez le site healthcatalystcapital.com .

Contacts:

Investisseurs

Steve Lien

Directeur financier, Glooko

+1650-720-5310

Médias, Amérique du Nord

Tanya Rodante

Directrice des communications, Glooko

[email protected]

+1415-608-5295

Médias, Europe

Anders Sonesson

Directeur général, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique, Glooko

[email protected]

+46735458888

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1043398/Glooko_Logo.jpg

