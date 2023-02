GLOOKO OBTIENT LA CERTIFICATION ISO 27001

Le leader de l'industrie des soins connectés obtient une certification de sécurité reconnue internationalement

PALO ALTO, Californie, 6 février 2023 /PRNewswire/ -- Glooko Inc. (« Glooko »), fournisseur de premier plan de solutions de soins intelligents et connectés pour les personnes atteintes de maladies chroniques, a annoncé aujourd'hui avoir reçu la certification ISO 27001 pour ses plateformes de gestion des données et de surveillance à distance des patients.

« L'obtention de cette norme internationalement reconnue est la preuve de l'engagement de Glooko en faveur des meilleurs processus commerciaux et opérations de sécurité. Cette certification nous permet de démontrer à nos clients actuels et futurs que nous prenons au sérieux la protection des données de santé », a déclaré Russ Johannesson, PDG de Glooko.

La norme ISO 27001 est un cadre de conformité international établi par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI), et constitue la norme de sécurité internationale pour la protection des informations des clients.

L'auditeur indépendant de Glooko pour la norme ISO 27001 est SGS-TÜV Saar, une coentreprise de TÜV Saarland, multinationale allemande de certification fondée en 1871, et du groupe SGS basé en Suisse, première société mondiale de test, d'inspection et de certification. Cette certification confirme que Glooko a mis en place tous les contrôles requis pour les personnes, les systèmes et les processus afin de garantir la sécurité des données des clients et des plateformes logicielles de l'entreprise.

La conformité à cette norme internationalement reconnue confirme que le programme de gestion de la sécurité de Glooko est complet et qu'il suit des pratiques de premier ordre. En obtenant la certification ISO 27001 (Glooko possède également les certifications de sécurité SOC 2 Type II et HITRUST), la société peut garantir à ses clients que des mesures attestées sont en place pour protéger les données de santé des patients contre tout accès non autorisé ou toute corruption.

« Cette certification permet à Glooko de répondre aux attentes de conformité des clients et des partenaires qui recherchent une assurance indépendante de nos pratiques de sécurité, a indiqué Prakash Menon, directeur technique de Glooko. Après avoir suivi un processus de mise en œuvre et d'audit de 12 mois, nous avons entièrement mis en œuvre tous les processus et contrôles ISO 27001. Les clients peuvent espérer ce niveau d'engagement de la part de tout fournisseur qui traite leurs données et nous sommes heureux de pouvoir leur donner cette garantie. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://glooko.com/trust-privacy/

À propos de Glooko

Glooko améliore les résultats de santé des personnes souffrant de maladies chroniques grâce à sa plateforme de soins personnalisée, intelligente et connectée. Nos technologies éprouvées améliorent la vie des patients en révolutionnant le lien entre les patients et les prestataires de soins, en favorisant l'engagement et l'adhésion des patients via des traitements numériques et en accélérant l'exécution des essais cliniques. Glooko est déployé dans le monde entier, dans plus de 30 pays et plus de 8 000 sites cliniques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur glooko.com.

Contact pour les médias

Tanya Rodante

Directrice des communications internationales

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1043398/Glooko_Logo.jpg

