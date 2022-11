Glooko obtient les certifications HITRUST et SOC 2 Type II

L'obtention de ces certifications de sécurité illustre l'engagement continu de l'entreprise à protéger les données de santé des patients

PALO ALTO, Californie, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Glooko Inc. (« Glooko »), a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification SOC 2 Type II et le renouvellement de la certification HISTRUST pour Glooko®, sa plateforme de soins connectée de pointe pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Glooko s'est engagé de longue date à protéger les données et les informations sensibles, et comprend l'importance croissante de répondre aux exigences complexes de conformité et de confidentialité dans le domaine de la santé.

Élaborée par HITRUST, l'organisme de normalisation et de certification qui aide les organisations à atteindre leurs objectifs en matière de sécurité de l'information, de protection de la vie privée et de conformité réglementaire grâce à des solutions complètes et innovantes, la certification basée sur le risque de 2 ans (r2) de HITRUST est la norme d'excellence de l'industrie qui combine les normes de sécurité établies par HIPAA, NIST, COBIT et bien d'autres. Le renouvellement de la certification HITRUST permet à Glooko de se positionner parmi l'élite des organisations du monde entier, et démontre que ses contrôles de sécurité attestés répondent aux normes de protection des données de santé des patients.

En plus du renouvellement pour une durée de deux ans de la certification HITRUST, la société a obtenu la certification SOC 2 Type II, qui fait suite à sa certification SOC 2 Type I obtenue à la fin de l'année dernière. Cette norme de déclaration approfondie permet à un cabinet d'audit tiers sophistiqué basé dans la Silicon Valley de confirmer de façon indépendante que Glooko a mis en œuvre tous les dispositifs de contrôle nécessaires pour ses employés, ses systèmes et ses procédés afin d'assurer la sécurité des données clients, de son logiciel et de l'entreprise. Ces auditeurs tiers accrédités ont certifié que les contrôles et les politiques de sécurité attestés de Glooko permettent de sécuriser les données de santé des patients de façon extrêmement satisfaisante.

« Les organisations comme la nôtre sont soumises à une pression continue pour répondre aux exigences complexes de conformité et de confidentialité qui comprennent des éléments techniques et de processus tels que le NIST et l'ISO, a déclaré Prakash Menon, directeur de la technologie chez Glooko. Nous sommes ravis de démontrer à nos clients notre engagement envers les normes les plus élevées en matière de protection des données et de sécurité de l'information en obtenant ces certifications tierces rigoureuses. »

« Dans le contexte actuel de menaces en constante évolution, HITRUST ne cesse d'innover pour trouver de nouvelles approches créatives afin de relever les défis, a déclaré Jeremy Huval, chef de l'innovation, HITRUST. La certification basée sur le risque de 2 ans (r2) de HITRUST prouve que Glooko est à l'avant-garde des meilleures pratiques de l'industrie en matière de gestion des risques de l'information et de conformité. »

Pour plus d'informations : https://glooko.com/trust-privacy/

À propos de Glooko

Glooko améliore les résultats de santé des personnes souffrant de maladies chroniques grâce à sa plateforme de soins personnalisée, intelligente et connectée. Nos technologies éprouvées améliorent la vie des patients en révolutionnant le lien entre les patients et les prestataires de soins, en favorisant l'engagement et l'adhésion des patients via des traitements numériques et en accélérant l'exécution des essais cliniques. Glooko est déployé dans le monde entier, dans plus de 30 pays et plus de 8 000 sites cliniques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur glooko.com.

Contact pour les médias :

Tanya Rodante

Directrice des communications internationales

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1043398/Glooko_Logo.jpg

SOURCE Glooko