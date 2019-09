Gloria Maria, Jairo Bouer e ONGs Debatem Diversidade, Empatia e Afeto nos Tempos de Hoje, em "Abraços No Pátio", do Shopping Pátio Higienópolis

A abertura de Abraços no Pátio 2019 será com a jornalista Gloria Maria , com o tema sobre diversidade ("A Beleza das Diferenças "), em 30 de setembro, às 19h30.

Os bate-papos acontecem no Teatro Folha. O encerramento contará com apresentação especial do Coral do Instituto Bacarelli, formado por 40 crianças, da região de Heliópolis, que abriga a maior favela da cidade e uma das maiores do mundo.

Todos os debates têm aproximadamente 1 hora de duração e são gratuitos, mas é necessária inscrição prévia, pois a lotação do Teatro é limitada a 300 lugares. Confira a programação completa:

30/9, 19h30 – A Beleza das Diferenças, Gloria Maria

1/10, 17h30 – A Importância do Vínculo e do afeto para o desenvolvimento da Criança e do Adulto. Debatedores: compositor/diretor cultural/escritor Gustavo Kurlat; ator Ariel Goldenberg e a médica pediatria especialista em prevenção de álcool e drogas, Bettina Grajcer

2/10, 17h30 – Como Acolher Crianças e Adolescentes nos Dias de Hoje – Bate-papo sobre os direitos da criança e adolescente com Itamar Gonçalves, coordenador de projetos da entidade Childhood, que combate a violência sexual contra crianças e adolescentes; Carolina Videira, fundadora da entidade Turma do Jiló, que defende a educação inclusiva; Dr. Jairo Bouer, psiquiatra, comunicador e autor de vários livros sobre sexualidade e adolescência.

O encerramento será no próprio dia 2 de outubro, às 18h30, com a apresentação do Coral Infantil do Instituto Bacarelli, uma entidade sem fins lucrativos que atende anualmente mais de 1.000 crianças e jovens na região de Heliópolis, com programas socioeducativos, com ênfase na formação cultural e artística.

As inscrições devem ser feitas no site https://abracosnopatio2019.eventbrite.com.br e mais informações em patiohigienopolis.com.br.

Mais Sobre Pátio Higienópolis - Neste ano de 2019, o Pátio Higienópolis completa 20 anos de atividades; é um dos principais shoppings da cidade de São Paulo. Com mais de 300 lojas, seu projeto arquitetônico segue um estilo moderno que convive em harmonia com o clássico e oferece um espaço único com as melhores marcas nacionais e internacionais de moda, diversas opções de gastronomia e serviços. Além disso, proporciona atividades de lazer, entretenimento e cultura para toda a família. O shopping está localizado na Avenida Higienópolis, 618, com entradas alternativas pelas ruas Dr. Veiga Filho 133 e Dr. Albuquerque Lins.

