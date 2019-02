Gloria Trevi Anuncia Su Gira 'Diosa De La Noche' Con La Que Recorrerá Los Estados Unidos Con Karol G Como Invitada Especial

La gira 'Diosa De La Noche' será un espectáculo memorable, lleno de la intensidad y emoción a la que Gloria Trevi nos tiene acostumbrados. Un show épico de una mujer al que los reportes de las revistas Pollstar y Billboard han posicionado en el puesto #1 como la Mexicana más taquillera en el mundo durante los últimos tres años, con más de un millón de boletos de conciertos vendidos.

Una de las sorpresas más grandes de la gira, sin duda fue la invitación de Gloria Trevi a la Latina Karol G para que la acompañara a ser parte de 'Diosa De La Noche' compartiendo un mismo mensaje: 'La vida es corta, pero la noche es larga, let's have fun!

"Una Diosa es auténtica, va por sus sueños, y enciende los de los demás! por eso, Karol G, bienvenida a Diosa De La Noche Tour! You Are Divine!" – Gloria Trevi

Fechas Confirmadas de la gira "Diosa De La Noche" 2019:

Viernes ,Septiembre 13 -Fresno, CA | Save Mart Center

Sábado, Septiembre 14 - Las Vegas, NV |Zappos Theater at Planet Hollywood

Miércoles, Septiembre 18- Denver, CO| Pepsi Center

Viernes, Septiembre 20 - Kansas City, MO| Sprint Center

Sábado Septiembre 21 - Chicago, IL| Allstate Arena

Jueves, Septiembre 26 - Greensboro, NC|Greensboro Coliseum

Viernes, Septiembre 27 - Washington, DC |MGM National Harbor

Sábado, Septiembre 28 - New York, NY|Radio City Music Hall

Viernes, Octubre 04 - Miami, FL| AmericanAirlines Arena

Sábado, Octubre 05- Atlanta, GA|Infinite Energy Center

Jueves, Octubre 10 - Houston, TX|Smart Financial Centre

Viernes, Octubre 11 - San Antonio, TX |Freeman Coliseum

Sábado, Octubre 12 - Laredo, TX |Sames Auto Arena

Jueves, Octubre 17 - Salt Lake City, UT |Maverik Center

Sábado, Octubre 19 - Seattle, WA |ShoWare Center

Domingo, Octubre 20 - Portland, OR |Theater of the Clouds at Moda Center

Viernes, Octubre 25 - El Paso, TX|UTEP Don Haskins Center

Sábado, Octubre 26 - Phoenix, AZ|Comerica Theatre

Viernes, Noviembre 01- Hidalgo, TX | State Farm Hidalgo Arena

Sábado, Noviembre 02 – Dallas, TX| The Pavilion at Toyota Music Factory

Viernes, Noviembre 08 - San José, CA| SAP Center at San Jose

Sábado, Noviembre 09 - Los Ángeles, CA| The Forum

Domingo, Noviembre 10 - San Diego, CA| Viejas Arena

ACERCA DE GLORIA TREVI:

Gloria Trevi sigue inspirando a generaciones con sus composiciones, interpretación y fuerza en el escenario. Gloria vivió el escandalo más grande de la industria de la música en Español del cual, como ave fénix, nació el resurgimiento más grande y exitoso que ha presenciado la industria de la música, convirtiéndola en una Leyenda. Sólo hay una GLORIA TREVI.

ACERCA DE KAROL G:

Su fresca versión de música urbana, ha llevado a Karol G a la fama mundial. Con más de 4,6 mil millones de streams en las plataformas musicales y habiendo aparecido en más de 15 listados de Billboard a lo largo de su carrera, la artista colombiana, es una fuerza para tener en cuenta. Sus colaboraciones incluyen canciones junto a Luis Fonsi, J Balvin, Anuel AA, Nicky Jam, Bad Bunny, Nick Jonas, Quavo, Maluma y Ozuna, entre otros.

ACERCA DE LIVE NATION ENTERTAINMENT:

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) es la compañía de entretenimiento líder en el mundo, que abarca marcas como: Ticketmaster, Live Nation Concerts, y Live Nation Sponsorship. Para más información, visita www.livenationentertainment.com.

