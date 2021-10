GLORY Kickboxing s'associe à Fandem pour lancer GLORY Smacks, la première marketplace NFT intégrale pour les sports de combat

Fandem, une société de blockchain qui construit des marketplaces NFT personnalisées pour les détenteurs de droits mondiaux, a annoncé aujourd'hui le lancement prochain de GLORY Smacks en partenariat avec GLORY Kickboxing, la principale organisation mondiale de kickboxing. L'expérience de collection numérique permettra aux fans de recevoir et posséder les meilleurs moments de l'histoire du kickboxing, des premiers jours de K-1 à l'ère moderne de GLORY. Les fans et les collectionneurs pourront facilement et significativement s'impliquer avec leurs combattants et moments préférés à travers des décennies de matchs.

« GLORY repose sur une action et une excitation constantes. Notre renommée repose sur des combattants de légende, des KO impressionnants et des moments de combat inoubliables. Nous voulons apporter le même niveau d'excitation et d'énergie dans l'expérience de collection numérique. Nous avons créé un produit qui, je le sais, est apprécié de notre base de fans, mais permet aussi à de nouveaux fans de nous connaître et d'adhérer à notre démarche », affirme Jon Martone, vice-président exécutif Marketing, Numérique et Partenariats de GLORY.

Lancé cette année, GLORY Smacks comprendra une marketplace primaire et secondaire tournant autour des temps forts vidéo et permettra aux collectionneurs de débloquer des avantages exclusifs de l'organisation et de ses combattants. Les fans auront l'occasion de s'approprier les temps forts les plus emblématiques de ce sport, depuis l'incroyable KO de Badr Hari KO sur Stefan Leko jusqu'au bouleversement d'Ernesto Hoost par Bob Sapp. Les temps forts mettront en vedette les kickboxeurs les plus en vue de ces 25 dernières années, y compris Rico Verhoeven, Semmy Schilt, Israel Adesanya et d'autres kickboxeurs, parmi les préférés des fans du monde entier.

« À Fandem, notre objectif est de bâtir l'avenir de l'expérience des fans. GLORY a fait un travail incroyable pour développer une base mondiale de fans grâce à ses événements et à sa stratégie de contenu, et il était important pour nous de les mettre rapidement sur le marché avec une solution entièrement personnalisée, » déclare G.I. Zaratsian, fondateur et PDG de Fandem. « Il s'agit d'une expérience émergente, c'est pourquoi nous sommes ravis d'avoir un partenaire comme GLORY qui est prêt à innover de cette façon pour ses fans. »

