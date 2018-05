GLOSFER et COINVIL s'apprêtent à établir une plateforme d'échange de cryptomonnaies aux Philippines

SÉOUL, Corée du Sud, 10 mai 2018 /PRNewswire/ -- GLOSFER, une société de blockchain de première génération établie en Corée, a annoncé avoir signé un accord avec COINVIL pour exploiter une plateforme d'échange de cryptomonnaies aux Philippines.

En vertu de l'accord, COINVIL établira et exploitera une société locale aux Philippines, tandis que GLOSFER prévoit de construire une plateforme d'échange de cryptomonnaies et de fournir toutes les solutions nécessaires pour exploiter la plateforme.

GLOSFER unira également ses efforts à ceux de COINVIL pour formuler des politiques de sécurité et établir un système de sécurité afin d'aider à construire un marché d'échange sûr et transparent.

« Les Philippines vont devenir le plus grand marché d'échange de cryptomonnaies entre l'Europe et l'Asie », d'après Park Rae-hyun, PDG de COINVIL. « De nombreux pays à travers le monde ont déjà une opinion favorable des Philippines. En combinant notre infrastructure et nos capacités de vente avec les solutions et l'expertise en matière d'exploitation de GLOSFER, nous bénéficierons d'un avantage sur nos concurrents. Outre la construction de la plateforme d'échange, divers projets seront réalisés dans les Philippines, notamment la création d'un fonds d'investissement pour la promotion de l'industrie de la blockchain », a ajouté Park.

« Dans le cadre de cet accord, nous allons utiliser nos solutions et notre expertise liées à l'échange de cryptomonnaies pour signaler un changement positif sur le marché des cryptomonnaies aux Philippines », a déclaré Taewon Kim, PDG de GLOSFER. « Je suis enthousiasmé par les opportunités économiques qui s'ouvrent à nous. »

Pour de plus amples informations, contactez GLOSFER Co., Ltd. (+82-2-6478-7000/www.GLOSFER.com)

À propos de GLOSFER

GLOSFER est une entreprise sud-coréenne leader de la technologie blockchain et des services associés. S'appuyant sur son histoire de société de blockchain de première génération, GLOSFER s'efforce d'étendre ses activités dans divers secteurs afin de renforcer sa présence sur les marchés nationaux et internationaux, en tirant parti de technologies et de services innovants, notamment de PACKUTH, sa plateforme blockchain pour interface de programmation applicative (API) en langage PHP et ses plateformes de négociation de cryptomonnaies en ligne et hors ligne. Grâce à son nouveau projet Infinity, basé sur sa cryptomonnaie HYCON, la société cherche à établir et promouvoir son écosystème de cryptomonnaie tout en contribuant, par le biais de collaborations avec les institutions publiques, à une société plus transparente et plus équitable reposant sur la technologie blockchain.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/689618/GLOSFER_COINVIL_ICO_Exchange.jpg

SOURCE GLOSFER