GLOSFER lance Hycon, sa cybermonnaie mise au point en interne

Le code de HYCON a été émis publiquement sur GitHub conformément à ce qui avait été planifié. Le code a été examiné de façon méthodique et mis en œuvre par l'équipe de développement interne de chez GLOSFER. Il a également été revu et audité par Entersoft Australia, tierce partie spécialisée dans la sûreté.

Jane Hong, directrice du Marketting chez HYCON, a fait observer : « Ceci est un grand moment pour tous dans notre équipe, depuis les ingénieurs des chaînes de blocs, l'équipe de marketing et développement de l'entreprise jusqu'aux diverses parties de la Société qui englobent l'Infinity Project, » et elle a ajouté : « Nous vous remercions tous très sincèrement pour votre soutien. »

« L'émission de la chaîne de blocs de HYCON marque véritablement le début du véritable dur labeur. Nous avons hâte d'impressionner le monde avec nos futurs plans de développement, » a souligné Taewon Kim, PDG de GLOSFER.

À propos de GLOSFER :

GLOSFER est une société en Corée du Sud, leader de la technologie et des services des chaînes de blocs. S'ancrant sur ses racines de société des chaînes de blocs de première génération, Glosfer s'efforce d'étendre ses activités dans différentes industries pour soutenir son extension sur les marchés nationaux et internationaux. Elle tire parti de services et de technologies novateurs, notamment sa plateforme PACKUTH de chaînes de blocs pour interface de programmation d'application (API) en langage PHP et ses plateformes en ligne et hors ligne d'opérations de cybermonnaies. Avec l'arrivée de son Infinity Project optimisé par sa pièce HYCON, la société cherche à établir et faciliter l'utilisation de son écosystème de cybermonnaies tout en contribuant, grâce à une collaboration avec les institutions publiques, à une société plus transparente et plus équitable reposant sur la technologie des chaînes de blocs.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/700362/HYCON.jpg

SOURCE GLOSFER