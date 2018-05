GLOSFER recrute l'ex-directrice de la technologie de Cisco, Monique Morrow

Monique Morrow a été la première femme à exercer les fonctions de directeur de la technologie chez Cisco Services en plus de celles de directeur de la technologie chez CTO pour Cisco New Frontiers Engineering, et elle est actuellement la présidente et cofondatrice de The Humanized Internet. The Humanized Internet est une association bénévole qui a ses racines dans la technologie de l'information et a pour mission de donner une identité numérique aux personnes marginalisées, comme les réfugiés syriens.

Morrow exercera activement les fonctions de conseillère pour le développement du modèle d'entreprise et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) de HYCON.

Elle déclare : « Je me réjouis à l'idée de travailler avec GLOSFER, dans un rôle de conseillère. Avec mon expérience dans les domaines de la technologie et du social, je soutiendrai GLOSFER et HYCON tout au long de leur cheminement. »

Pour Taewon Kim de GLOSFER : « Nous pensons que les activités et les valeurs humanitaires de Monique Morrow seront un apport pour GLOSFER, lorsqu'il s'agira de mettre au point des technologies socialement responsables. GLOSFER ne manquera pas de mener des initiatives visant à protéger et à concrétiser les valeurs qui sont importantes pour nous. »

À propos de GLOSFER : GLOSFER est une grande entreprise sud-coréenne de technologie blockchain et de services connexes. S'appuyant sur son histoire de société de blockchain de première génération, GLOSFER s'efforce d'étendre ses activités dans divers secteurs afin de renforcer sa présence sur les marchés nationaux et internationaux, en tirant parti de technologies et de services innovants, notamment de PACKUTH, sa plateforme blockchain pour interface de programmation applicative (API) en langage PHP, et ses plateformes de négociation de cryptomonnaies en ligne et hors ligne. Grâce à son nouveau projet Infinity, fondé sur sa cryptomonnaie HYCON, la société cherche à établir et promouvoir son écosystème de cryptomonnaie tout en contribuant, par le biais de collaborations avec les institutions publiques, à une société plus transparente et plus équitable reposant sur la technologie blockchain.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/697751/Jason_French_and_Monique_Morrow.jpg

SOURCE GLOSFER