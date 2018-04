GLOSFER signe un partenariat officiel avec le Frankfurt School Blockchain Center (FSBC)

SÉOUL, Corée du Sud, 12 avril 2018 /PRNewswire/ -- GLOSFER, entreprise sud-coréenne spécialisée en blockchain et dirigée par son PDG Taewon Kim, a annoncé qu'elle a signé un partenariat officiel avec le Frankfurt School Blockchain Center (FSBC).

Dans le cadre de cet accord, le Dr Philip Sandner, directeur du FSBC, a rejoint Team HYCON en qualité de conseiller.

Non seulement la Frankfurt School of Finance and Management figure parmi les meilleures écoles de commerce d'Allemagne, mais elle est reconnue internationalement. Elle a notamment été classée à la 35e place du Global MBA Ranking du Financial Times (FT) en 2017 et à la 1re place en Allemagne dans le classement QS Global 100 EMBA par région.

Dans le cadre de ce partenariat, GLOSFER, le leader sud-coréen de la blockchain, va collaborer avec la prestigieuse Frankfurt School of Finance and Management, dans le but de promouvoir l'industrie de la blockchain et de mener une R & D collaborative. Le FSBC participe principalement à la recherche et à la formation sur la blockchain, à la construction de communautés et à la recherche sur les tendances de l'industrie de la blockchain.

Taewon Kim de GLOSFER a déclaré : « GLOSFER a hâte de développer de nouvelles technologies blockchain, de s'impliquer dans la promotion de l'industrie de la blockchain et de la R & D collaborative sous l'égide de M. Sandner et du FSBC ».

Jason French, vice-président de Team HYCON chez GLOSFER, a ajouté : « Le partenariat mené avec le FSBC va favoriser le développement de théories sur la blockchain et faciliter également les recherches sur des structures de blockchains innovantes, telles que la blockchain de HYCON ayant une structure DAG (graphe orienté acyclique), qui utilise l'algorithme SPECTRE au service de la stabilité. Il met en avant la vision de la blockchain et la confiance accordée à celle-ci. Il améliore ainsi la transparence des entreprises publiques et privées et augmente la responsabilité ».

À propos de GLOSFER : GLOSFER est une entreprise sud-coréenne, leader en termes de technologies et services blockchain. S'appuyant sur son histoire d'entreprise de blockchain de première génération, GLOSFER s'efforce d'étendre ses activités dans divers secteurs afin de renforcer sa présence sur les marchés nationaux et internationaux, en tirant parti des technologies et services innovants, notamment de PACKUTH, sa plate-forme blockchain pour interface de programmation applicative (API) en langage PHP et ses plateformes, en ligne et hors ligne, de négociation de cryptomonnaies. Grâce à son prochain projet « Infinity », qui s'appuie sur sa pièce de monnaie HYCON, l'entreprise cherche à établir et faciliter son écosystème de cryptomonnaie tout en contribuant, par le biais de collaborations avec les institutions publiques, à une société plus transparente et plus équitable qui repose sur la technologie blockchain.

