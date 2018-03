GLUCOLEADER™ é nova tecnologia para garantir maior acesso aos pacientes no controle do diabetes

Em 2015, a empresas HMD Biomedical e HMD Brasil assinaram um contrato de Transferência de Tecnologia com a IQUEGO (Indústria Química do Estado de Goiás) que é responsável pela distribuição do sistema GLUCOLEADER™ para o Sistema Único de Saúde (SUS), distribuído inclusive pela prefeitura da cidade de São Paulo. Essa parceria garante acesso aos pacientes a um aparelho de última geração, mais moderno que os anteriormente fornecidos que já foram, inclusive, retirados de circulação de países como Estados Unidos e Austrália.

O GLUCOLEADER™ é um aparelho para medir a glicose no sangue (glicosímetro) que é utilizado por pacientes com diabetes para avaliar a necessidade de insulina. Ele tem alta precisão, sendo utilizado tanto em ambiente ambulatorial quanto hospitalar que exige os mais elevados padrões de segurança. Atualmente, é o aparelho adotado pela Secretaria de Saúde do Município de São Paulo, utilizado por todos os pacientes.

O GLUCOLEADER™ utiliza amperometria, uma tecnologia avançada que permite medidas mais precisas da glicemia. A ANVISA (992/209; 1596/2015) e a FDA (...) alertam para os riscos do uso de tecnologia anterior (GDH-PQQ ou MUT). Deste modo, o GLUCOLEADER™ atende às mais recentes exigências de qualidade da ANVISA e principais órgãos internacionais (ISO 15197:2013).

Além disso, a HMD Brasil disponibiliza gratuitamente o GlicoSYS, um software inovador que permite o monitoramento on-line dos níveis de glicemia tanto para os pacientes como para profissionais de saúde da Prefeitura de São Paulo. Os pacientes já podem usufruir desta inovação se cadastrando no site www.glicosys.com.br.

A HMD Brasil oferece gratuitamente informações para a manipulação do produto, leitura apropriada dos resultados, propiciando conforto, adesão e melhor controle da glicemia. O monitoramento mais rigoroso promove um controle mais eficaz do diabetes.

HMD Brasil tem como compromisso dar todo respaldo aos usuários, esclarecendo quaisquer dúvidas sobre o produto de forma rápida e efetiva através da plataforma GlicoSYS ou do SAC (sac@hmdbio.com.br; tel. 11 3280 5450).

