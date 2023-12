GM Defense et Jankel annoncent leur collaboration

WASHINGTON, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- GM Defense LLC, une filiale de General Motors (GM), et Jankel, un leader mondial britannique spécialisé dans la conception, l'intégration, la fabrication et le soutien de systèmes de défense haut de gamme, ont annoncé la signature d'un protocole d'accord. Le protocole d'accord établit un cadre de prospection conjointe d'opportunités commerciales pour les clients du secteur de la défense et des gouvernements grâce aux solutions de mobilité de GM Defense, notamment la variante internationale du véhicule utilitaire sport lourd (HD SUV), le véhicule blindé intégré (IAV). Ce partenariat prévoit des activités de soutien aux États-Unis, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Europe et dans d'autres pays où Jankel dispose d'une capacité de soutien bien établie.

GM Defense utilise une approche commerciale, tirant parti des technologies avancées de sa société mère, GM, pour développer une solution de mobilité protégée, telle que le SUV HD, pour les clients mondiaux du secteur de la défense et les gouvernements. Ces véhicules spécialement conçus possèdent une certification de blindage indépendante assortie d'options et de configurations destinées à répondre aux besoins des clients. Le blindage étant intégré dans la conception du véhicule, GM Defense fournit une plate-forme conçue à cet effet qui fonctionne de manière transparente avec le reste du véhicule. Grâce à ces caractéristiques de conception, le véhicule est sûr, fiable et facile à manœuvrer. GM Defense offre également la possibilité de produire rapidement et efficacement des parcs internationaux de véhicules blindés.

Jankel est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de véhicules blindés civils à des clients du secteur de la défense et de la sécurité, y compris des organisations militaires et non gouvernementales, et est un fournisseur clé et de confiance d'ensembles de services d'assistance complets qui comprennent toute la gamme des services d'assistance aux véhicules en service. Expert dans la conversion d'une variété de plates-formes de base pour répondre aux exigences de protection de ces clients, Jankel a livré plus de 2 000 plates-formes protégées spécialisées à plus de 15 clients dans le monde, notamment au Royaume-Uni, en Europe et ailleurs.

« GM Defense se réjouit à l'idée de collaborer avec Jankel, qui peut aider à soutenir des solutions de mobilité telles que le HD SUV et l'IAV », a déclaré Steve duMont, président de GM Defense. « Il est essentiel que nos capacités soient alignées sur celles d'entreprises telles que Jankel, qui ont fait leurs preuves auprès de clients internationaux du secteur de la défense et de gouvernements, car notre objectif est de répondre aux besoins de la stratégie industrielle terrestre du ministère britannique de la Défense et à moderniser les plateformes de mobilité de nos alliés. »

« L'annonce de ce protocole d'accord est une étape clé pour Jankel, car nous continuons à renforcer notre présence mondiale dans le domaine des véhicules de défense et de sécurité », a déclaré Andrew Jankel, président du conseil d'administration de Jankel. « En choisissant Jankel, GM Defense a reconnu notre position forte au Royaume-Uni et en Europe, et nous nous réjouissons à la perspective de rechercher des opportunités d'assistance commune pour l'IAV de GM Defense. Bien que notre priorité initiale soit le soutien à l'IAV, notre collaboration permet d'élargir le champ d'application à d'autres produits et services de GM Defense, à condition que nous trouvions des opportunités conjointes appropriées. Nous avons hâte de développer cette importante relation. »

À propos de GM Defense LLC

GM Defense fournit des véhicules intégrés, des solutions de puissance et propulsion, et des solutions de mobilité et d'autonomie aux marchés mondiaux de la défense, de la sécurité et des gouvernements. La fiabilité exceptionnelle des technologies de GM Defense résulte de décennies de performances éprouvées et de milliards de dollars dépensés en recherche et développement indépendants par sa société mère, General Motors, un leader mondial en matière de conception, d'ingénierie et de capacités de fabrication globales. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.gmdefensellc.com.

À propos de Jankel

Jankel est un spécialiste mondial des systèmes de protection. L'entreprise assure la conception, le développement, le prototypage et la production de véhicules blindés, de véhicules tactiques légers, de véhicules et d'équipements de lutte contre le terrorisme, ainsi que de solutions personnalisées de survie des occupants pour les forces armées, les services de sécurité, les gouvernements, les organismes d'aide et les ONG dans le monde entier. La vision qui consiste à allier protection, performance et qualité est au cœur des activités de l'entreprise depuis 1955.

Grâce à ses installations de fabrication sécurisées au Royaume-Uni et aux États-Unis, Jankel est en mesure d'assurer une production en série, tout en offrant une approche flexible pour répondre aux exigences rigoureuses de ses clients. Notre approche partenariale de chaque solution garantit un parcours sans heurts, de la conception à la livraison.

Un programme exceptionnel d'assistance à la clientèle complète le service, avec un soutien dédié aux programmes, un service après-vente complet et une assistance à vie (TLS) qui garantissent la tranquillité d'esprit nécessaire à un partenariat fructueux.

Jankel a obtenu les certifications ISO 9001 et 14001 pour ses capacités en matière de sécurité, d'ingénierie, de fabrication et de production de véhicules. www.jankel.com