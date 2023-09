GM Defense et NP Aerospace signent un accord de coopération

LONDRES, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- GM Defense LLC, une filiale de General Motors (GM), et NP Aerospace ont signé un mémorandum d'entente collaboratif pour élaborer un programme coopératif de recherche et développement et d'assistance postproduction, de logistique international et de soutien pour les véhicules intégrés, la puissance et la propulsion, l'autonomie et la connectivité, les piles à combustible, la production d'électricité, l'intégration de systèmes et l'intégration de plateformes. Les dirigeants de l'entreprise ont signé le mémorandum d'entente lors de la Defence and Security Equipment International (DSEI) 2023.

Steve duMont, GM Defense president, and James Kempston, CEO, NP Aerospace, signed a Memorandum of Understanding at the 2023 Defense and Security Equipment International tradeshow

Le mémorandum d'entente permet à GM Defense de fournir des solutions militaires plus efficaces, comme le véhicule d'escouade d'infanterie (ISV) léger et agile, aux clients mondiaux du secteur de la défense et aux gouvernements. Fondé sur l'architecture du camion intermédiaire Chevrolet Colorado ZR2, l'ISV comprend 90 pour cent de pièces commerciales, notamment les composants de Chevrolet Performance, adaptés aux exigences de l'armée américaine. GM Defense a développé le programme ISV afin d'élargir la gamme de véhicules ISV, qui comprend des variantes conçues pour prendre en charge divers cas d'utilisation en mission et répondre à la demande future des clients. L'entreprise développe également une solution spécialement conçue pour les véhicules utilitaires sport blindés lourds (SUV HD), une architecture HD blindée qui suscite de plus en plus d'intérêt des clients internationaux de la défense et des gouvernements pour remplir les missions de protection mondiales.

Le mémorandum d'entente élargit la gamme de véhicules couverts par l'activité Systèmes, services et pièces de rechange de NP Aerospace. Les contrats actuels comprennent le contrat d'assistance technique en ingénierie de la mobilité protégée du ministère de la Défense britannique et le contrat de services d'assistance technique en ingénierie du programme d'équipement terrestre du ministère canadien de la Défense nationale.

« NP Aerospace possède une expérience et une expertise éprouvées complémentaires avec GM Defense, a déclaré Steve duMont, président de GM Defense. Cette collaboration aidera à positionner nos solutions commerciales, y compris l'ISV et le SUV HD, auprès des armées mondiales tout en alignant nos capacités pour répondre aux besoins de la stratégie industrielle terrestre du ministère britannique de la Défense. »

« Notre collaboration avec GM Defense est formidable, car elle diversifie notre offre de produits et de technologies établies dans le cadre du contrat de flotte de mobilité protégée du ministère de la Défense britannique et étend nos capacités d'ingénierie et de blindage de véhicules en Amérique du Nord, a déclaré James Kempston, directeur général de NP Aerospace. Nous sommes ravis de travailler avec une entreprise qui a un si long héritage dans le domaine de la défense et nous sommes impatients de nous associer pour élargir leurs offres à l'échelle mondiale. »

Le mémorandum d'entente officialise l'engagement de GM Defense à poursuivre des opportunités au Royaume-Uni pour GM Defense, qui tire parti des technologies commerciales avancées et des investissements de sa société mère, General Motors, pour conduire la transition des clients mondiaux vers un avenir plus électrique, autonome et connecté. Cette collaboration intervient après que GM Defense a récemment annoncé l'incorporation de GM Defense Canada et la formation de GM Defense International l'année dernière. Pour connaître les actualités de GM Defense, veuillez consulter www.GMDefenseLLC.com et suivez GM Defense sur LinkedIn.

