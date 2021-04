Go-to Guy for Des cristaux de hBN ultra-purs de la plus haute qualité : entretien avec un chercheur du WPI-MANA

TSUKUBA, Japon, 2 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le Dr Takashi Taniguchi est réputé pour son expertise dans le domaine de la synthèse à haute pression des cristaux de nitrure de bore hexagonal (h-BN), un matériau clé de la recherche nanotechnologique. Atteignant le plus haut niveau de qualité possible, ses cristaux de hBN ultra-purs attirent l'attention des chercheurs du monde entier et contribuent à diverses recherches sur les matériaux bidimensionnels dans les domaines de la physique quantique et des dispositifs quantiques, y compris la recherche sur le graphène.

(Image : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105739/202103152283/_prw_PI1fl_a5JRYS0v.jpeg)

Q. : Vous êtes connu dans le monde entier pour vos cristaux hBN. Pourquoi êtes-vous considéré comme une go-to guy dans ce domaine ?

« C'est principalement le fruit de la chance et de circonstances favorables, et grâce à notre magnifique presse hydraulique de 30 000 tonnes. Plus important encore, j'ai pu me concentrer librement sur ce travail pendant plus de dix ans, sans devoir ralentir ou changer de direction, et en utilisant des installations de premier rang. C'est un avantage énorme de pouvoir utiliser cet équipement seul. Peu de gens ont la chance de travailler dans de telles conditions.

Cela fait plus de 20 ans que j'étudie la croissance des monocristaux sous haute pression. Les installations telles que les nôtres et les appareils comme notre presse sont essentiels pour obtenir des cristaux de haute pureté, et j'ai la chance de pouvoir m'en servir seul. Par ailleurs, le fait d'être chercheur au NIMS (Institut national de la science des matériaux) me confère un avantage énorme : contrairement aux chercheurs universitaires, je n'ai pas de cours à assurer, ce qui libère beaucoup de temps que je peux consacrer à la recherche. Bien entendu, je dois prendre part à quelques grands projets étant donné que nos installations se trouvent dans un laboratoire national, mais cela ne m'empêche pas de travailler sur d'autres projets fascinants. »

Q. : À quoi servent les cristaux ?

« Ils sont surtout utilisés par les chercheurs qui étudient le graphène. Comme vous le savez probablement, le graphène est une monocouche de graphite, c'est-à-dire une couche unique d'atomes de carbone qui forment un treillis bidimensionnel d'hexagones. Il conduit l'électricité et la chaleur avec une efficacité impressionnante et est donc utilisé dans la recherche sur le transport quantique. Nous nous attendons à découvrir un large éventail d'applications dans toutes sortes de domaines, par exemple les revêtements anticorrosion, les capteurs, les produits électroniques, les écrans souples, les panneaux solaires, le séquençage de l'ADN ou encore la distribution de médicaments. »

