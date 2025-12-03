GoAERO dévoile les équipes gagnantes de son concours mondial de prototypes de solutions aériennes d'intervention d'urgence

320 000 dollars ont été attribués à huit lauréats pour leurs prototypes, afin de soutenir leur concept d'aéronef de sauvetage lors de la première phase de vol du concours

NEW YORK, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le prix GoAERO, un concours international décernant une récompense de plus de 2 millions de dollars américains pour la mise au point de solutions aériennes d'intervention d'urgence, a annoncé aujourd'hui les huit lauréats, qui recevront chacun un total de 320 000 dollars en prix GoAERO pour leur prototype. Avec le soutien de la NASA, de RTX, de Honeywell et de plus de 20 autres organisations partenaires, les équipes gagnantes feront voler leur aéronef lors d'une cérémonie finale au centre de recherche Ames de la NASA, dans la baie de San Francisco. La nouvelle vidéo des lauréats est disponible ici.

GoAERO Stage 2 Winners

Les huit lauréats distingués pour leurs prototypes sont :

CraneAERO — Cranfield, Royaume-Uni

Elevate — Delft, Pays-Bas

Harmony — Texas, États-Unis

HORYZN — Munich, Allemagne

LIFT + UT Austin/Texas Aerial Robotics — Texas, États-Unis

Rescue Pack — Caroline du Nord, États-Unis

Soteria — Pennsylvanie, États-Unis

VSDDL — Alabama, États-Unis

Sûr, agile et autonome, l'aéronef en cours de développement sera utilisé pour secourir des personnes et intervenir dans des situations de catastrophe naturelle, d'urgence médicale quotidienne ou de crise humanitaire. L'annonce des prototypes gagnants intervient au terme d'une année historiquement difficile pour les interventions d'urgence au niveau mondial : inondations meurtrières dans le centre du Texas, violents incendies de forêt en Californie, Jamaïque dévastée par l'un des ouragans les plus puissants de son histoire, péninsule russe du Kamchatka touchée par l'un des tremblements de terre les plus forts jamais enregistrés, records de chaleur battus dans le monde entier. En parallèle, le financement de l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence (FEMA) et d'autres agences de secours en cas de catastrophe s'est réduit, la congestion routière s'est aggravée au point que les Américains passent désormais plus de temps bloqués dans les embouteillages que jamais auparavant, et les délais d'intervention des services médicaux d'urgence n'ont cessé de s'allonger, tant dans les zones urbaines que dans les communautés rurales.

« Les aéronefs GoAERO sont plus que jamais nécessaires », a déclaré Gwen Lighter, fondatrice et directrice générale de GoAERO. « L'initiative GoAERO a été lancée à la fois pour mettre au point les technologies de vol transformatrices capables de sauver des vies et pour créer entre l'industrie, les gouvernements et les organisations de première intervention un réseau de collaboration permettant d'assurer la sécurité et l'efficacité du déploiement futur de ces aéronefs de réponse d'urgence. »

GoAERO est actuellement composée de 201 équipes issues de 85 pays du monde entier, qui conçoivent leurs solutions aériennes d'intervention d'urgence. Les équipes n'ont pas besoin de remporter un prix lors d'une étape précédente pour passer au tour suivant du concours, et de nouvelles équipes peuvent rejoindre le concours à tout moment, qu'elles aient ou non participé aux étapes précédentes. L'événement de vol final GoAERO comprendra trois missions distinctes testant des compétences et des capacités spécifiques liées à des missions d'intérêt public. Un montant supplémentaire de 1,65 million de dollars sera attribué aux équipes gagnantes.

À propos de GoAERO

En 2024, GoAERO a lancé le prix GoAERO, un concours mondial visant à favoriser la conception de solutions aériennes d'intervention d'urgence capables de sauver les personnes en danger et de répondre aux catastrophes, où qu'elles se produisent. Doté de plus de 2 millions de dollars de prix, le concours promeut la mise au point de solutions aériennes sûres, agiles, robustes et autonomes. Les équipes participant au prix GoAERO s'affronteront sur une période de trois ans et bénéficieront du mentorat d'experts, d'une exposition mondiale, de l'accès à des logiciels, produits et services, ainsi que de prix en argent. Pour inscrire une équipe ou en savoir plus sur le prix GoAERO, rendez-vous sur le site GoAEROprize.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2837422/GoAEROPrototypes.jpg