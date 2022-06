Goalcast expande alcance de FAST em acordo de distribuição com a DistroTV

A linha da DistroTV inclui uma lista diversificada de conteúdos premium com mais de 200 canais gratuitos ao vivo, apresentando os melhores programas e filmes gratuitos dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e do mundo. Os consumidores podem assistir programas ao vivo, esportes ao vivo, notícias ao vivo, música, filmes e entretenimento a qualquer hora, em qualquer lugar e sempre gratuitamente.

"Na DistroTV, nossa missão é oferecer ao nosso crescente e diversificado público global conteúdo que atenda a seus interesses e paixões únicos", disse Navdeep Saini, cofundador e CEO da DistroScale, controladora da DistroTV. "Estamos entusiasmados em receber a Goalcast em nossa biblioteca de conteúdo e conceder aos nossos espectadores acesso aos documentários estimulantes da Goalcast."

"Estamos muito entusiasmados em dar as boas-vindas à Goalcast como um canal de streaming gratuito a nossa crescente linha de conteúdos", disse Rajesh Nair, vice-presidente de desenvolvimento de negócios e aquisição de conteúdos da DistroTV. "Desenvolvemos este canal a partir do zero e o transmitiremos para nosso crescente público na Índia, bem como para o mundo todo. É uma verdadeira prova do trabalho que fazemos na DistroTV para oferecer conteúdo envolvente e divertido aos espectadores de perto e de longe."

A Goalcast ajuda milhões de pessoas a viver a vida com propósito por meio de documentários, discursos e curtas-metragens instigantes. Fundada em 2016, a marca conquistou mais de 50 milhões de fãs com mais de 500 milhões de visualizações de vídeos todos os meses, tornando-se uma das empresas de mídia de crescimento mais rápido do mundo. Os espectadores da DistroTV agora terão acesso à coleção de histórias da Goalcast que revelam as melhores lições de vida das pessoas mais inspiradoras de hoje.

"Semelhante à DistroTV, a Goalcast tem a missão de fornecer conteúdos excepcionais a um público global. Descobrimos que não há melhor maneira de capacitar as pessoas a fazer mudanças positivas em suas vidas, do que compartilhando histórias inspiradoras de desafio e triunfo", disse Cyrus Gorjipour, CEO e cofundador da Goalcast. "Estamos comprometidos em compartilhar histórias de pessoas que estão vivendo o impossível em todo o mundo e estamos entusiasmados em contar com a DistroTV entre nossos parceiros FAST que nos permitem ampliar nosso impacto."

Os espectadores interessados podem transmitir a DistroTV gratuitamente em Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Google TV, LG TV, Samsung TV, Sony TV, iOS ou Android, ou na Internet visitando distro.tv/live/goalcast/

