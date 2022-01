Goboo bringt den selbstreinigenden Staubsauger- und Mopproboter Dreame W10 auf den Markt

Der Dreame Bot W10 ist ein All-in-One Kehr- und Wischbot mit vier Hauptfunktionen: 4000Pa Saugleistung, LDS-Lasernavigation, automatische Rückspülung des Mopps und Heißlufttrocknung. Die Saugkraft beseitigt effektiv den Staub in allen Bereichen deines Zuhauses und hinterlässt strahlend saubere Böden. Mit dem 180 Mal/Minute rotierenden Doppelscheibenwischer und der Ultraschall-Teppicherkennung lassen sich selbst klebrige Flecken mühelos entfernen. Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, bläst 40°C heiße Luft auf die gereinigte Oberfläche und lässt sie schnell trocknen. Das W10 kann ganz einfach über die Mi Home App verwaltet werden. Die App kann sich automatisch mit dem W10 verbinden, indem sie sich einfach in der Nähe des Telefons befindet.

Der Dreame Bot W10 ist der erste Kehrbot, der auf der Goboo-Plattform verkauft wird, einer neuen Marke, die sich auf die Smart-Home-Gerätebranche konzentriert. Der Preis liegt bei 889,99 €, mit zusätzlichen Vorteilen wie 30 € Rabatt auf die 100 € Anzahlung und der Möglichkeit, in Raten zu zahlen. Bleib auf der Webseite und den sozialen Medienkanälen von Goboo über die neuesten Angebote auf dem Laufenden. Nimm an den Kommentardiskussionen teil und erhalte die Chance, eine begrenzte Anzahl von kabellosen T20 Handstaubsaugern in die Hände zu bekommen.

Exklusive Vorverkaufsvorteile: 30 € von 100 € Anzahlung + Ratenzahlung

Vorverkaufszeitraum: 20. Januar 09:00 Uhr - 11. Februar 08:59 Uhr (UTC+1)

Verkaufszeitraum: 11. Februar 09:00 Uhr - 11. März 08:59 Uhr (UTC+2)

Goboo wurde 2020 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, eine effiziente, präzise und professionelle E-Commerce-Plattform aufzubauen, um den Verbrauchern auf dem europäischen Markt innovative Technologieprodukte in bester Qualität anzubieten. Das effiziente paneuropäische Logistiknetzwerk von Goboo deckt 21 Länder ab und liefert am nächsten Tag nach Spanien. Goboo unterstützt auch die Ratenzahlungsfunktion von Klarna, die den Nutzern 3-4 zinsfreie Zahlungen und 14-30 Tage nach der Lieferung ermöglicht. Außerdem bietet Goboo kostenlose Lieferung, bedingungslose Rückgabe innerhalb von 14 Tagen und eine 2-jährige Garantie auf alle verkauften Produkte.

Für weitere Informationen klicken Sie auf https://bit.ly/3I7PwIb

