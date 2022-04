Goboo feiert 1. Jahrestag mit Rabatt-Aktion

Für die Jubiläumsfeierlichkeiten sind zwei große Aktionen geplant. Die erste ist „Goboo Run", ein Online-Spiel, das gemeinsam mit den Nutzern auf das erste Jahr zurückblickt. Die Spieler können Gutscheine mit bis zu 50 % Rabatt erhalten, und die drei Spieler mit den besten Resultaten können ein Xiaomi Mi Pad 5, ein POCO X4 Pro 5G bzw. ein 1More PistonBuds Pro gewinnen.

Zusätzlich wird Goboo eine Jubiläumsaktion starten, um seine treuen Nutzer zu belohnen. Alle Benutzer erhalten ein Couponpaket im Wert von 15 € und können einen Coupon im Wert von 20 € in begrenzter Menge ergattern. Der Couponpool wird jeden Tag um 13:00 Uhr (UTC +2) erneuert. Darüber hinaus erhalten bestehende Benutzer, die während der Aktion bestellen, sofort ein Goboo-Geschenk im Wert von 20 € und ein zusätzliches Gutschein-Paket im Wert von 15 € sowie 5 % Rabatt auf ihren nächsten Kauf.

Goboo-Meilensteine nach dem 1. Jahr

Im vergangenen Jahr hat Goboo logistische Kapazitäten in ganz Europa aufgebaut. In Spanien und Deutschland bietet das Unternehmen die Lieferung am nächsten Tag an. Goboo hat das Ziel, die erste Wahl der Käufer für den Kauf innovativer elektronischer Produkte in Europa zu werden. Deshalb hat es Xiaomi, POCO, HOTO, 1MORE und weitere erschwingliche und gleichzeitig hochwertige Marken an Bord genommen. Um gute Produkte noch leichter zugänglich zu machen, geht Goboo über seine regelmäßigen Rabatte und Angebote hinaus und hat sich mit Klarna und BNP zusammengetan, um so genannte „Jetzt kaufen, später zahlen"-Programme und eine bis zu 48-monatige Ratenzahlung anzubieten.

4. März 2021 Erste Bestellung über goboo.com

22. März 2021 POCO X3 Pro-Einführung

15. Juni 2021 Einführung der App

15. September 2021 Einführung des Xiaomi Pad 5

15. September 2021 Einführung des Xiaomi Pad 5

23. September 2021 Lieferung am nächsten Tag in Spanien

11. November 2021 Erster 1MORE-Start

23. November 2021 Einführung von Klarna pay-later

27. November 2021 Erster Start von Dreame

6. Dezember 2021 Erster Start von Imo

6. Januar 2022 Erster HOTO-Start

23. Februar 2022 BNP-Ratenzahlungsdienst geht in Spanien live

2. März 2022 Lieferung am nächsten Tag in Deutschland

Goboo (goboo.com) wurde im März 2021 als Antwort auf die steigende Nachfrage nach erschwinglichen und innovativen Produkten in der Zeit nach der Pandemie gegründet. Goboo engagiert sich für den Aufbau einer effizienten E-Commerce-Plattform mit umfangreicher Markenauswahl, um den Verbrauchern auf den europäischen Märkten hochwertige intelligente Produkte mit der neuesten Technologie zu bieten. Gemeinsam mit vertrauenswürdigen Marken und Servicepartnern auf der ganzen Welt verbessert Goboo kontinuierlich Produkte und Dienstleistungen, um den Kunden ein qualitativ hochwertiges, sorgenfreies Einkaufserlebnis zu bieten.

