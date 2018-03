Gocil dá dicas de segurança para evitar furto de celular no Lollapalooza

Não coloque o celular no bolso traseiro

Não há problema nenhum em levar o celular para tirar algumas fotos ou mesmo gravar vídeos durante os shows. No entanto, nunca guarde o aparelho nos bolsinhos de trás. Para manter o aparelho seguro, o ideal é guardá-lo em locais mais seguros, como em um bolso dianteiro mais fundo ou dentro de alguma bolsa na frente do corpo, pochetes ou "doleiras".

Evite multidões

Prefira acompanhar o show mais afastado, evitando o empurra-empurra para não se tornar alvo, pois ladrões se aproveitam dos momentos de maior tumulto. Além disso, ande sempre em grupo, pessoas isoladas dão margem a assaltos pela falta de testemunhas.

Se estiver na rua, procure atender seu celular dentro de um estabelecimento comercial. Pois ao falar no celular você tende a ficar distraído, além de chamar a atenção de meliantes.

Instale aplicativos de rastreamento

Hoje há diversos aplicativos capazes de rastrear seu celular em caso de furto e apagar os dados logo após a ocorrência. Alguns aparelhos também já apresentam seu próprio sistema de segurança que o torna inutilizável por meio de uma assistência remota. Além disso, faça sempre um backup de todas as informações e fotos sempre que possível, pois, dessa forma, seus arquivos não serão comprometidos em caso de furto.

Em casos de furtos, bloqueie o celular

Em casos de roubo ou furto, entre em contato o mais rápido possível com um policial militar ou ligue para o 190. Além disso, é importante ter em mãos o número do IMEI do aparelho furtado. Trata-se de um código que funciona como se fosse o chassi de um carro. O mesmo pode ser encontrado na caixinha do celular e no próprio aparelho, teclando *#06* para que o número apareça automaticamente na tela. Uma vez registrado, aumentam as chances de recuperar o telefone ou de bloqueá-lo.

