Gocil participa de evento exclusivo do setor de Shoppings Centers realizado pela ABRASCE

SÃO PAULO, 3 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- No dia 04 de setembro, a Gocil Segurança e Multisserviços, participará do Encontro de Associados Estadual organizado pela ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers), em São Bernardo do Campo.

O evento, que promove a atualização dos assuntos pertinentes ao negócio de Shopping Centers, contará com palestras e networking entre empreendedores, superintendentes, profissionais de administração do setor e a equipe comercial da Gocil.

"Os profissionais estarão disponíveis durante o encontro para consultas sobre os serviços e tecnologias oferecidas pela Gocil ao segmento", comenta Daniella Barbosa, diretora de marketing e relações institucionais da Gocil.

Atualmente, a empresa atende mais de 40 shoppings, impactando mensalmente 17 milhões de pessoas com seus serviços. Entre julho de 2017 e julho deste ano, o setor de limpeza profissional da Gocil cresceu 30% e a expectativa é que esse índice chegue a 80% até o final do ano.

Serviço

Encontro com Associados ABC e Litoral paulista



Data: 04 de setembro



Local: Restaurante Cena Gastronomia - Rua Doutor Flaquer, 571 – Centro -São Bernardo do Campo – SP



Horário: 11:00 às 14:00



Saiba mais em: https://www.abrasce.com.br/eventos/272





Contato para Imprensa: 11 5052- 4072

FONTE Gocil Segurança e Multisserviços

