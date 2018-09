Gocil participa de Fórum Infra Educacional em setembro

SÃO PAULO, 18 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- Nos dias 19 e 20 de setembro, a Gocil Segurança e Serviços participa do Fórum Infra Educacional no Centro de Convenções Milenium, em São Paulo. O evento trata de assuntos relacionados ao sistema de Facilities Management na área educacional, que integra pessoas, espaços e processos em ambientes construídos para melhorar a qualidade de vida e a produtividade do negócio nas organizações.

O evento é organizado pela revista Infra e a Gocil será uma das patrocinadoras, com um estande de exposições no local. Hoje, a empresa atende cerca de 208 clientes na área da educação e mais de 150 mil pessoas são impactadas pelos seus serviços no segmento, que preza pela inserção da inovação e qualidade nos atendimentos.

"Sabemos da importância do Facilities Management nas organizações e reconhecemos o quanto ele é necessário também para a área educacional, pois a estrutura diferenciada contribui para um aprendizado mais dinâmico e seguro no âmbito escolar, sempre levando em consideração a preservação dos valores pedagógicos de professores e alunos", comenta Daniella Barbosa, diretora de marketing e relações institucionais da Gocil.

Atualmente, os serviços da empresa no setor abrangem grande parte do território brasileiro, contemplando estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Serviço

Seminário Pré-Conahp

19 e 20 de setembro

Milenium Centro de Convenções

Rua Dr. Bacelar, 1043 – 1º andar – Vila Clementino – São Paulo – SP

Para mais informações acesse:

http://www.eventosinfra.com.br/Facilities_Educacional

Contato - 11 5052- 4072

FONTE Gocil Segurança e Serviços

