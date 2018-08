Gocil participa do 3º Fórum Internacional de Liderança da Saúde em São Paulo

SÃO PAULO, 29 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- No dia 31 de agosto, a Gocil Segurança e Multisserviços participará do 3º FILIS – Fórum Internacional de Lideranças da Saúde, organizado pela ABRAMED (Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica), que será realizado no Hotel Renaissance, em São Paulo.

O evento contará com a presença de especialistas dos setores de Marketing e Comercial da Gocil, e tem como foco discutir os problemas enfrentados diariamente na área da saúde, além de apresentar soluções que possam colaborar para o desenvolvimento do segmento.

"Atualmente atendemos mais de 35 clientes na área da saúde, com colaboradores alocados em hospitais, clínicas e laboratórios, impactando 7,5 milhões de pessoas anualmente com os nossos serviços. O encontro é uma ótima oportunidade das lideranças conhecerem de perto os problemas da área da medicina diagnóstica e juntos apresentarem projetos que possam colaborar para o seu crescimento", comenta Daniella Barbosa, diretora de marketing e relações institucionais da Gocil.

Há 33 anos no mercado, a Gocil está presente em 11 estados do Brasil e para o setor da saúde oferece serviços de segurança patrimonial, controle de acesso, recepção, bombeiro civil, limpeza hospitalar, governança, rouparia, coleta de resíduos, copa, jardinagem, entre outros.

Serviço

3º Filis – Fórum Internacional de Liderança



31 de agosto



Hotel Renaissance



Alameda Santos, 2233 – Cerqueira César



São Paulo – SP

Para mais informações, acesse o site: https://www.sympla.com.br/3-filis---forum-internacional-de-liderancas-da-saude__313287

Contato para Imprensa: 11 5052- 4072

FONTE Gocil Segurança e Multisserviços

